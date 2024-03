Censo y reinserción laboral: el plan del Distrito para los mototaxistas

Son varias las voces a favor y en contra del Decreto 0384 de 2024, el cual restringe la circulación de motocicletas con parrillero hombre en 10 barrios de la ciudad: Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Crespo, El Cabrero, Manga, Alto Bosque, Pie de la Popa, El Bosque y El Recreo.

Tras las críticas, que vienen principalmente del gremio de mototaxistas de la ciudad, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció y defendió la medida tomada por su administración.

“En enero, recién posesionados, derogamos el Día sin Moto, medida inconveniente y traumática para la gente. Este lunes, tras una extensa evaluación técnica, se retomó la restricción de movilidad de motocicletas con parrillero hombre, en cualquier modalidad y cilindraje, en 10 barrios de Cartagena que han sido priorizados para garantizar mejores condiciones de seguridad y sana convivencia”, explicó.

El mandatario reiteró que en ocho barrios la prohibición estuvo vigente en años anteriores, solo se agregaron dos más por petición de las mismas comunidades.

“No estamos de acuerdo con una prohibición total, como se ha sugerido. El contexto no lo amerita. Solo hasta que consolidemos el Sistema Distrital Integrado de Transporte Público, podremos tomar otras medidas, antes no. Los mototrabajadores no pueden verse amenazados por una medida con la que habían convivido en el pasado. Por el contrario, nos decidimos por derogar el Día sin Moto y no perseguirlos, salvo que infrinjan la norma de tránsito o rueden sin documentación al día”, puntualizó.