Celebran extensión de prórroga que suspende cobro en peaje de Turbaco

“La Agencia Nacional de Infraestructura deberá informar al Ministerio de Transporte la suficiencia en la disponibilidad de los recursos de las subcuentas de Depósito Especial y Excedentes, con los que se compensará al Concesionario por el menor recaudo derivado del no cobro de las Categorías I y II de la Estación de Peaje Turbaco, localizada en el PR96+500 del trayecto Cartagena – Turbaco, durante el plazo señalado en el presente artículo”, se lee en la resolución.

Por otra parte, la Alcaldía de Turbaco, bajo la gestión de Claudia Espinosa, ha expresado su satisfacción frente a la reciente decisión relacionada con el peaje de Turbaco, destacando su compromiso continuo de abogar por la no reactivación del cobro. Desde la administración local, se enfatizó la postura de que la comunidad de Turbaco no recibe beneficios directos de las inversiones realizadas por la entidad encargada de la obra, por lo que consideran justo y necesario mantener el diálogo abierto y buscar soluciones que no incluyan la imposición de este cobro a sus ciudadanos.

Iván Roca Álvarez, personero de Turbaco, dijo que se acoge la medida del peaje pero se hace fuerte llamado para que se concrete una solución definitiva. “Esta agencia hace un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para lograr una solución de fondo que beneficie a la población no solamente turbaquera sino a los bolivarenses toda vez que la permanencia del peaje se constituye en una afectación al patrimonio económico de toda la población”, puntualizó Roca.

El funcionario destacó además que están garantizados el derecho a la protesta tras el inconformismo que ha generado el anuncio del cobro del peaje. “Quiero manifestar que grupos significativos del movimiento ‘No Más Peaje’ me han manifestado su deseo de mantener su voz de rechazo y las protestas permanentes con tal de que ese peaje no reabra el cobro en las categorías 1 – 2”, precisó el personero. Le puede interesar: La fecha en la que reabrirá la Plaza de Toros “donde no se volverá a gritar un ‘olé’”

Asimismo, el vocero del Comité No Más Peajes, Ángel Barreto, sostuvo que: “Esto se debe a la presión que se ha ejercido desde lo social, gubernamental y del Frente Nacional contra los Abusos de los Peajes. En estos tres meses tenemos que conjuntamente con todos esos actores buscar una solución definitiva. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance dentro del marco del derecho, legal y constitucional”.

Es importante precisar que, desde la Concesión de Autopistas del Caribe, operador de dicho peaje, ha insistido siempre en que se reanude el cobro para la totalidad de los vehículos que usan la vía Cartagena - Turbaco (Troncal de Occdiente). Indicaron que los más de 20 meses que se suspendió el cobro de manera parcial (categorías I y II) y de la totalidad de los vehículos (todas las categorías) dejaron un hueco de más de $225 mil millones (cifra a enero 2024).