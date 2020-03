Catastro multipropósito, reto del Igac en Bolívar

Catastro multipropósito

“Los cambios consisten en adaptar y ajustar la estructura de la entidad a las nuevas funciones que le impuso la ley de Plan de Desarrollo, que le asignó al Igac habilitar gestores catastrales, es decir, que ya no solo el Igac hace catastro, sino muchas otras entidades pueden hacerlo, pero tenemos que habilitarlos; nosotros continuamos prestando el servicio de gestión catastral, pero ya por excepción”, explica López.

“No es una cosa diferente al catastro que tradicionalmente conocíamos, sino que tiene unas características diferentes, como que se hable o se interactúe con otras bases de datos, que sea interoperable con las bases de registro, con las bases de población, para que la información catastral tenga un mayor uso; y que no solo sea un inventario para calcular el impuesto predial, sino que sirva de base para la toma de decisiones en los territorios”, expresó la funcionaria.

Actualización catastral

Impacto en el pago del predial

La funcionaria advirtió que esos cambios se reflejarán en los territorios. “Hoy todos los municipios pueden adelantar su proceso de actualización catastral y no necesariamente a través del Igac, pueden hacerlo a través de gestores catastrales, o los mismos entes territoriales pueden desarrollar esta gestión”, explicó.

“Esto tiene un efecto sobre el impuesto predial, pues porque la base es el avalúo catastral, sin embargo, consideramos que esto beneficia a los municipios, porque con unas finanzas robustas, pueden invertir en su desarrollo”, agregó.

Recordó con relación al contribuyente que, de acuerdo a la ley, hay un tope al crecimiento de este impuesto.

En el caso de Turbaco, que presentó un aumento excesivo del predial, expresó: “El impuesto debe crecer IPC más 8 puntos, y en los estratos bajos 135 salarios mínimos de valor; pero hay casos en los que estos topes no aplican y no se debe a errores; hay una serie de exclusiones de la ley, por ejemplo, si era un lote y después se construyó allí, entre otros. En este caso en particular si alguien considera que debe revisarse su avalúo catastral, existen esos mecanismos, si ese fuera el caso”.