La dirección operativa de Salud Pública del Dadis le dijo a El Universal que este aumento de casos obedece a las intervenciones tempranas. “Es arbitrario decir que este año sobrepasará el 2021 en casos de dengue. Nosotros el año pasado tuvimos un pico abrupto que empezó a subir a partir de la semana 22, lo que conllevó a que termináramos con 7 mil casos. Sin embargo, esta semana en comparación con el 2021 hay más casos reportados porque hemos estado intensificando la vigilancia epidemiológica”, señaló Ana Margarita Sánchez, directora de Salud Pública.

Y agregó: “Lo que sucedía anteriormente es que como no se sospechaban los casos, no se hacía vigilancia epidemiológica como la estamos haciendo ahora. (...) No es porque antes no se presentaban casos y ahora sí. Hemos propendido a hacer la notificación y alertas tempranas para que la gente no se duerma en sus laureles y se puedan detectar los casos a tiempo”. (También le puede interesar: Caen en un 50% los casos de dengue en el primer trimestre del año)

A partir del próximo viernes el Dadis realizará tomas sectoriales de control contra el dengue en los barrios con más casos. Los barrios donde se concentra el mayor número de casos son: Olaya Herrera, San Fernando, El Pozón, San José de los Campanos, Nelson Mandela y Pasacaballos.