Lo que para 25 familias del corregimiento de Pasacaballos era una de las mayores satisfacciones de sus vidas, se ha convertido en una angustia que lleva cerca de un año. Se trata del proyecto de casas subsidiadas prefabricadas, liderado por Corvivienda, que escogió a estos hogares entre los casi 300 que conforman el sector Madre Herlinda para hacerles un mejoramiento de viviendas. Desde el 2020 se iniciaron las obras, pero a la fecha solo se han levantado seis de las 25 casas.

Lo peor, según la comunidad y los líderes comunales de Pasacaballos, es que las estructuras al parecer no llenan los requerimientos técnicos que garanticen su seguridad, por lo que piden a la entidad distrital y a los organismos de control verificar la calidad de las nuevas casas.

De igual forma, denunciaron que el proyecto está estancado desde hace un par de semanas y que el contratista no ha aparecido ni le ha pagado a los trabajadores, y que las casi 20 familias que faltan por sus casas tienen mucha incertidumbre.

“Yo no quería recibir esta casa así, pero me advirtieron que si no la cogía me tocaba esperar después otros seis meses para que me la dieran. La acepté y ahora estoy peor, porque siempre que llueve se me moja todo, las paredes no sirven, el techo está mal puesto. La verdad es que esta vivienda está muy deteriorada”, señaló Yenni Contreras, una de las denunciantes.