Casa de la Mujer Heroica: empoderamiento y formación para mujeres de Cartagena

La Casa de la Mujer Heroica en Cartagena se ha consolidado como un faro de esperanza y empoderamiento para las mujeres de la ciudad. El lugar acoge a mujeres que buscan atención psicológica, orientación jurídica y oportunidades de formación que les permitan desarrollar habilidades para emprender o integrarse en el mundo laboral.

Personas como Ana Palma Tapias han experimentado transformaciones significativas a través de la formación brindada por este centro, la beneficiaria comenta: “hoy nos vamos la mentalidad de aprender y de seguir en estos talleres. La verdad es que no sabía manejar muy bien mis finanzas y me di cuenta de que tenía deficiencias porque no lo sabía manejar, pero ya con este taller estoy segura de que voy a mejorar”. Lea también: Realizan jornada integral en la Casa de la Mujer Heroica

Ana Milena Hernández, coordinadora de la Casa de la Mujer Heroica, expresó: “estas estrategias de formación son importantes para reducir la violencia de género en el Distrito. Hemos encontrado que desde el empoderamiento de la autonomía económica, ellas pueden dejar de depender un poco económicamente de sus parejas”.

Este centro, parte integral de la Oficina de Asuntos para la Mujer de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, ofrece diversos programas diseñados para capacitar a mujeres en diferentes circunstancias y localidades en Cartagena.

Uno de estos programas, “Mujer con Autonomía Económica”, busca capacitar a las cartageneras en diversas artes y oficios, facilitando la formalización, la empleabilidad y el emprendimiento sostenible.

Hernández explica: “en este momento el programa autonomía económica, que se encarga de todos los temas de emprendimiento, está articulando junto al SENA y nuestras duplas tanto de psicólogos como profesionales en administración de empresas y economistas, capacitar a las mujeres en temas de emprendimiento, en tema de liderazgo, en temas de costos, de temas de planes de negocio, para que puedan fortalecer sus emprendimientos las que ya lo tienen y puedan tener información las que lo van a forjar.