I. El contexto

II. El modus operandi

“Un compañero de la empresa me fue a buscar y me dijo que Carlos Barrios estaba pensionando y me dijo que llegara a una oficina en el Banco Popular y me reuní con él directamente. Me preguntó cuánto duré en las Empresas Públicas y me mandaron a firmar y a autenticar un poco de documentos. Cuando salió la pensión la secretaria me dio $15 millones, me dijo que eso era lo que me tocaba, pero no me mostraron ningún papel”, manifestó un extrabajador.

“Carlos Barrios nunca nos mostró los papeles, lo que él me dio fueron $16 millones de liquidación, no sé si le entregaron más, pero se fue de viaje, se fue para el Mundial, se fue para todo, ese es un estafador, nunca nos mostró un solo papel”, puntualizó.

“Yo nunca fui a Sabanalarga (Atlántico) a poner nada, el abogado hizo todo, yo iba a la oficina que quedaba en el Banco Popular, una oficina bien lujosa, a mí inicialmente me preguntaron qué iba a hacer con el dinero que me iban a dar, yo dije que iba a comprar una casa y me dijeron que eso no me alcanzaba porque lo mío eran $16 millones”, manifestó otro extrabajador, cuyo retroactivo asciende a $334 millones.

III. El pronunciamiento de la Corte

IV. Fallos falsos

Oficio relacionado al fallo de 2014.

V. La respuesta de Barrios

Al consultar al concejal sobre las acusaciones, el cabildante sostuvo lo siguiente:

“Yo llevo 15 años con mi oficina abierta al público litigando en varios temas, entre ellos seguridad social y seguros. Los pensionados me relacionan a mí por múltiples razones: primero, fui director; segundo, algunos me acompañan con sus familias de forma electoral; tercero, a muchos los escucho y les doy consejos; cuarto, fui apoderado de muchos de ellos frente a reliquidaciones e indexaciones en primera mesada ante el ISS, hoy Colpensiones, pero por mi posición actual ya no puedo litigar en contra de entidades estatales. Esa es la razón por la cual ellos me identifican pero en muchos casos yo no he sido su abogado e incluso no conozco su situación específica muy puntual”.

Sobre el tema de las pensiones, aclaró que estas se reconocen con ocasión de las convenciones colectivas 91/93 y 93/95 y el Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de agosto de 1995, y dijo que consultando con los abogados, de los cuales algunos ya no trabajan en su oficina, ellos le comunicaron que “un fallo judicial no pierde vigencia, si los reconocimientos fueron hechos por orden judicial no existe motivación alguna para revocar dichos actos administrativos”.

Igualmente le dijeron que “incluso desde la oficina del Fondo de Pensiones han reconocido de forma administrativa el trámite de las convenciones 91/93, 93/95 y el Acuerdo Laboral Definitivo y que la actual administración ha violado el debido proceso revocando dichos actos administrativos de forma irregular”.

Estos abogados le afirmaron que todo se sujetó a las normas de las convenciones y del Acuerdo Laboral Definitivo y que existen antecedentes administrativos sobre ello, por lo cual la actual administración estaría haciendo uso irregular de la Ley 797 de 2003.