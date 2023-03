Cartageneros se sienten inseguros caminando por las calles de la ciudad

Otras opiniones

El investigador Freddy Goyeneche indicó que los resultados de la encuesta de Pulso Social no son nuevos. “La encuesta no solo nos muestra los resultados de la inseguridad a través de la percepción. Eso no es una algo nuevo, sino que se ha venido acumulando. Nosotros a través del Cosed no solo contábamos los muertos, sino que registrábamos la frecuencia en que se registraban los delitos sexuales, violencia en la familia, entre otros”.

De acuerdo con Cartagena Cómo Vamos (CCV), en el 2022 los homicidios fueron el 60% del total de las muertes violentas (369 casos); las muertes en accidentes de tránsito el 25% (151 casos), las muertes accidentales el 8% (51 casos) y los suicidios el 7% (41 casos). También se denunciaron 8.683 hurtos en 2022, un 25% más que en 2021, cuando hubo 6.965 casos.