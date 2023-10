Cartageneros se demoran 30 minutos para llegar a su trabajo

El listado lo lidera Bogotá con 45,6 minutos, seguido de Barranquilla A.M con: 42,7; Medellín A.M: 37,4; Cali: 36,2; Valledupar: 35,1; Pereira: 31,7 y Cartagena: 30,8.

Ospina contó que antes que entrara la administración de William Dau, estaba el control de conteo semafórico a cargo del Consorcio de Alumbrado Público. “Ellos contabilizaban el número de vehículos que se movían por la Transversal 54, avenida Pedro de Heredia y se coordinaban los tiempos de espera entre los semáforos. Eso no es lo último que resuelva los problemas de Cartagena, pero por lo menos marcó una diferencia en tiempos de viaje. Ellos se coordinaban con la oficina operativa de Transcaribe y lograban en tiempos picos aliviar la semaforización que beneficiara al transporte público”, indicó.

Para el docente universitario, actualmente los tiempos de espera en los semáforos son los mismos durante el día y no varían en horas pico: “La reventa de carros y motos en Cartagena están disparadas. No tenemos planeación de ciudad, no le hemos cambiado el sentido a algunas vías. Aquí no hay simulación de movilidad, toca planificar rutas de origen y destino”.