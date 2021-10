- Yo me pregunto si a los buseteros les daban subsidios para cuadrar el pasaje del bus. ¿Alguien sabe y me explica? Porque no entiendo por qué este gobierno corrupto nos tiene de *u6v0ne$ dándole subsidio a una empresa privada para que exageren en costos y puedan jodernos.

- (...) Siempre con la misma. Vienen y ponen que manejan un precio de pasaje súper caro, para cuando suban el pasaje a $3.000 de un solo golpe ni siquiera chisten. Después los de las busetas hacen paro porque ellos también quieren la misma tarifa y nos clavan de nuevo, y aquí la gente contenta, no pasa nada y pagan su pasaje como si nada. Definitivamente va a llegar un momento en que no vamos a poder ni ir a hacer una pequeña diligencia porque literal no alcanza ni para el pasaje.

Edgardo L. Puello

- Esto se llama marketing (anuncian un precio descabellado que son $6.000). La gente se alborota, se queja, entra a “actuar” el alcalde, hace una apelación a “favor” del pueblo, “baja” el pasaje a $3.000 y así todos quedan contentos y ahí mismo les subieron $400 sin darse cuenta. Y lo que deben subir son $100 anual. Fin de la historia.

Jessica Paola Fernández Crespo

- ¿Sube por un tema de salud global? Cuánta vaina se les ocurra para llenarle las arcas a los “socios” que se fueron en perdida. ¿Que sube solo porque hace año y medio no subía o cómo es el tema?

Nico Muñoz

Le puede interesar: Las tres estrategias para mejorar la operación de Transcaribe

- La pregunta es, ¿hasta qué década seguirá Transcaribe sin funcionar al 100 %? ¿Lleva desde cuándo? 2003 - 2004 en obra negra y todavía siguen perjudicando al Distrito en vez de funcionar. Salió más caro tener este SITM que continuar con motos y busetas.

Juan Pablo González Peinado

- Esto de la tarifa técnica es lo que Transcaribe fija, pero existe un subsidio por parte de el Ministerio que debe ser solicitado a través del Distrito. Ningún pasaje de transporte puede estar por encima del incremento que establece el Gobierno cada año. El valor del pasaje debe estar entre $2.700 y $2.800. De ahí no pueden subir más. Lo otro es que si le hacen un seguimiento ya están los usuarios que no tienen tarjetas, que no tienen puntos de recarga cerca, pagando $3.000 por el pasaje. Donde se ve esto a diario y sobre todo los fines de semana es en Bocagrande. Solamente hay un punto de recarga, lo que no satisface la necesidad del usuario.

Cesar Augusto Feria Gallegos