Catalina Gómez* es una mujer de 39 años y madre soltera que reside en el barrio Las Reinas. Tiene tres hijos y de ellos, dos tuvieron que abandonar las clases que recibían en la Institución Educativa Luis Carlos López, por la falta de conectividad y aparatos tecnológicos para poder estudiar. (Lea: Hambre y falta de empleo, los mayores retos de Cartagena)

“Mis niñas de 11 y 13 años ya no están en el colegio porque para las clases solo contaba con un celular y no tenía para pagar internet, en ocasiones las recibían por medio de guías pero la información docente no era clara y decidí no enviarlas”, dijo.