$!Cartagenero vende billetes colombianos de 1940: los heredó de su abuela

La abuela de Yerson se dedicaba a guardar los billetes antes de que se desaparecieran en el tiempo, así como también conservaba algunas antiguedades. “Yo estos billetes los conseguí por mi abuela, a ella como que le gustaba guardar los billetes de su época, así que prefirió guardarlos antes que gastarse esa plata; me imagino que lo hacía con el fin de tener un recuerdo. Cuando ella falleció, en la casa quedaron sus pertenencias, yo revisé su cartera y me di cuenta que estaban los billetes. Como no los conocía, pensé que podían ser billetes de otro país, pero luego revisé bien y me di cuenta que eran colombianos, y que tenían muchísimos años de haber comenzado a circular, uno de los billetes curiosamente tiene el Castillo de San Felipe de Barajas”, contó en cartagenero.