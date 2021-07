A través de una tutela, Ernesto Camilo Brugés López, ciudadano cartagenero, logró que la Nueva EPS le aplicara la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a los 21 días para completar así su esquema de vacunación.

Brugés López interpuso la tutela ante el Juzgado 4º Civil de Cartagena por la vulneración a sus derechos fundamentales de salud y vida tras conocer que la segunda dosis de Pfizer le iba a ser aplicada a los 90 días por directriz del Ministerio de Salud.

“La razón la presenté porque el día que me tocó por priorización la vacunación, el 17 de junio, me informan que la segunda dosis no me lo iban a poner a los 21 días, sino para 90 días. Es decir, me tocaba para el 15 de septiembre. Como soy abogado simplemente esperé llegar a mi casa, me senté frente al computador con mi esposa y presenté la tutela el sábado 19 de junio”, contó.

El juez sostiene que la decisión del Ministerio de Salud de aplazar la aplicación de la segunda dosis del biológico no tiene el suficiente soporte científico. “(...) según la empresa distribuidora de esta vacuna para Colombia, debidamente autorizada por su fabricante, Pfizer Biontech y por tanto conocedora de la información técnica que en ese sentido le ha proporcionado esta última, no solo “no existe evidencia científica sobre la pertinencia, riesgos y efectividad de la ampliación a doce semanas del término para la administración de la segunda dosis de la vacuna Pfizer Biontech contra el virus SARS-COV-2”, se lee en el fallo.