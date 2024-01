Cartagena: uno de los 5 destinos mejor calificados para viajar, según Tripadvisor

En un anuncio que ha generado orgullo y alegría, Cartagena de Indias ha sido galardonada como uno de los destinos mejor valorados de Sudamérica en los prestigiosos premios Travellers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor para el año 2024.

Ubicándose en la posición número 4 de los Traveller’s’ Choice Awards Best of the Best Lo Mejor de Sudamérica, este reconocimiento sitúa a Cartagena entre el selecto 1% de los ganadores de esta categoría de Tripadvisor a nivel mundial. Lea también: Tours latinoamericanos destacados en “The Cool List 2024” de National Geographic

“Cartagena, un precioso pueblo pesquero en la costa caribeña de Colombia, cuenta con excelentes playas, un casco histórico antiguo (que se puede recorrer enteramente a pie) y una hermosa arquitectura colonial. Además, es uno de los lugares más seguros del país, y por eso no es extraño que Cartagena sea un enclave popular para muchos cruceros. ¿Estás cansado de explorar las calles de adoquines? Relájate y tómate un descanso en alguno de los cafés al aire libre y disfruta de sus excelentes pasteles que podrás comerte allí mientras miras a la gente pasar”, fue la reseña con la que se le elogió en la página oficial donde anunciaron a los mejor calificados. Mira el top completo aquí.