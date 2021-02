“El proceso de vacunación va de acuerdo al cronograma y en las condiciones necesarias. Esto no es una competencia con otras ciudades y cada territorio conoce los por menores de los procesos que lleva. Si bien el último reporte de Minsalud, con corte a las 4 de la tarde, dice que llevamos 792 dosis aplicadas, hasta las 9 de la noche de ayer logramos vacunar a 881 personas”, expresó Bueno.

En diálogo con El Universal, Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), sostuvo que la vacunación no es una competencia con otros territorios del país para ver quien termina primero, si no que es un proceso que se debe realizar con todo el rigor para garantizar los mejores resultados.

¿Qué se ha presentado?

La directora del Dadis reconoció que si bien se han presentado algunos hechos que han provocado pequeños retrasos en la logística, la inmunización avanza al ritmo establecido.

“Hemos tenido que ir surtiendo con distintos hechos. En seis ocasiones hemos encontrado que al abrir los frascos de Pfizer estos no tenían las seis dosis establecidas sino cinco, de inmediato hemos tenido que llenar un formato de no conformidades que estableció el Ministerio de Salud. También hemos encontrado profesionales que trabajan en dos clínicas y aparecen priorizados para vacunación en ambas; personal que les dio coronavirus en los últimos tres meses o que fueron vacunados contra la influenza en el último mes y no pueden ser vacunados”, detalló Bueno.

Añadió: “Yo no sé si en otras ciudades se han presentado estas no conformidades y cómo las están manejando, pero nosotros lo estamos haciendo con toda la rugosidad posible e informado a todos los entes de control”.

La funcionaria destacó que hoy a las 9 de la noche esperan culminar con la aplicación de las primeras 1.260 dosis asignadas a Cartagena, no obstante, en el reporte de Minsalud se reflejará hasta mañana.

