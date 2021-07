El bogotano manifestó que el impacto fue tan fuerte que no podía respirar, moverse ni hablar, por lo que haciendo un esfuerzo trató de pedir auxilio y llegar a la orilla. Por fortuna, otras personas que se encontraban en el lugar lo vieron y socorrieron, sacándolo del agua y sentándolo en una silla en la playa, mientras que su hijo buscaba a su esposa que se encontraba en una carpa. La persona que conducía la moto acuática pidió disculpas por el hecho, y los individuos que rentaron la moto “aprovecharon la conmoción para irse del lugar”.

Añadió que un salvavidas llegó al lugar, pero este le afirmó que no tenía camillas para su atención, tampoco llegó una ambulancia, por lo que su esposa decidió llevarlo hasta una clínica del sector.

“Mi esposa corrió a buscar a la Policía y a pedir que le ayudaran con una ambulancia para poderme transportar y recibir atención médica por la urgencia vital. Al poco tiempo, llegó el salvavidas. Mi esposa angustiada pidió una camilla y el servicio de ambulancia, pero la respuesta fue “aquí no tenemos camilla y no va a llegar una ambulancia”. Mi esposa al ver esto y que yo me quejaba de un dolor intenso y no me quitaba la mano del pecho, decidió llevarme al hospital de Bocagrande. Afortunadamente contamos con la ayuda de cuatro personas que en la misma silla plástica me llevaron hasta la vía y un taxi nos llevó a urgencias de dicha institución”, detalló.

Lo cierto es que la situación no queda ahí, el turista explicó que en el hospital lo canalizaron y le mandaron unos exámenes, los cuales se podían realizar solo hasta el día siguiente, por lo que decide pedir la salida voluntaria y programar un vuelo a Bogotá lo antes posible.

Agregó que estando en la capital fue atendido en la Clínica de Marly, donde luego de una radiografía, un TAC y otros exámenes de rigor, se diagnosticó la fractura de 5 arcos costales.

“El médico en Bogotá indicó que, de acuerdo al daño en la caja torácica, las probabilidades fueron muy grandes de que hubiera habido una perforación de pulmón o daño severo a órganos internos. Me siento muy afortunado de que el daño no fue mayor y que mi hijo salió ileso”, aseguró.

A Andrés González le dieron 15 días de incapacidad, luego debe asistir a terapias de recuperación.