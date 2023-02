“Cartagena tiene una de las mejores cartografías del país”: Go Catastral

Henry Rodríguez Sosa, director de Go Catastral.

Go Catastral socializó resultados con representantes de empresas del sector industrial y de la construcción. //Foto: Cortesía

En el encuentro, Go Catastral destacó los factores que mayores variaciones presentaron producto de la actualización realizada. Uno de ellos son los más de 27 mil predios que no tenían claridad en su destinación económica y que actualmente ya quedó definida, por lo tanto, en la ciudad existen inmuebles que percibieron una diferencia en el valor de su avalúo catastral debido a este ajuste, también se deben sumar los cambios en las áreas de terreno y áreas construidas. Lea: Go Catastral explica por qué han subido las tarifas del predial

Además, fueron tema de conversación los cinco barrios nuevos que se incorporaron a la base catastral y que ahora se pueden visibilizar con una “altísima precisión, pues permite conocer los límites de los barrios y localidades, sus bienes fiscales y demás infraestructuras”. Estos son: Palestina, 2 de Noviembre, Villa Corelca, Primavera y el sector Isla de León.