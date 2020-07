“Cartagena tiene un nuevo florero de Llorente y se llama Aquarela”: Dau

El alcalde afirmó que el edificio no debe estar allí, debe caer, pero en el marco de la legalidad.

“Por qué Florero de Llorente, porque es lo que ha llevado a que Cartagena se pellizque, no solo contra la corrupción, sino contra los entes de control que no sancionan a nadie, si castigaran a los corruptos no estaríamos en este estado de pobreza, con desigualdad que no se ve ni en África. Llegó la hora que el Florero de Llorente, que es el edificio Aquarela, sea el motivo para reclamar a los entes de control que hagan su trabajo”, afirmó el mandatario.

Las palabras del burgomaestre fueron expresadas durante el inicio de obras de las etapas 3, 4 y 5 del proyecto de vivienda Ciudadela La Paz, en EL Pozón.

Es de resaltar que la demolición solicitada por el Ministerio y el procurador, se sustenta en los estudios hechos por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) en los cuales se encontraron fallas estructurales en el edificio que pondrían en riesgo a quienes habitan en el área de influencia.

Orden policiva

El pasado viernes, el inspector de Policía de Cartagena, Renzo Javier Orozco, dio un plazo máximo de cinco días a la Promotora Calle 47 S.A.S, dueña del edificio Aquarela, para devolver los 619,49 metros que estarían siendo ocupados de manera indebida por la obra. (Lea también: Ordenan a edificio Aquarela restituir espacio público en cinco días)

El consorcio constructor informó a través de un comunicado que para poder hacer efectiva la restitución se requiere una autorización que se encuentra en trámite en Secretaría de Planeación.

Adicionalmente, la constructora refiere que en la actualidad cursa un proceso contra dicho fallo policivo ante el contencioso-administrativo, el cual no ha concluido.