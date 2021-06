La información de las vacunas asignadas a la ciudad, se puede contrastar con los datos que tiene el Ministerio de Salud, que especifican que a la ciudad han entregado 413.792 dosis, de las cuales 245.754 son para primeras dosis y 168.038 para segundas dosis. De esas, según el Minsalud a corte del 23 de junio, habían aplicado 354.456 dosis, quedando aún disponibles en Cartagena 59.336 vacunas.

Las denuncias

Muchos cartageneros siguen denunciando la falta de coordinación que existe entre el Dadis y las IPS vacunadoras, para informar el estado real de las dosis en cada punto de la ciudad habilitado.

“Dicen que sí hay vacunas para segundas dosis, pero fui a Sanitas y me dijeron que no había, que tenía que esperar que se las asignaran”, “recorrí tres puntos habilitados para conseguir mi primera dosis y en ninguno había, hasta que en el cuarto lugar que llegué, en Santa Lucía, y después de hablar con el vigilante y una enfermera, me dejaron entrar para ponerme la vacuna. ¿Será que las están guardando para familiares?”, “sé que hay desabastecimiento de vacunas en todo el país, pero creo que deberían tener un plan de contingencia para evitar quedarse sin dosis”. Estos son algunas de las denuncias que han llegado a El Universal de ciudadanos que no entienden cuál es la situación real del plan de vacunación que se vive en la ciudad.

Ante estas afirmaciones, del Dadis aseguraron que “esta situación de escasez de biológicos no es más que el resultado positivo del Plan Nacional de Vacunación en Cartagena y el compromiso de los cartageneros en inmunizarse. El Dadis se está esperando que Minsalud asigne nuevas vacunas para continuar con el proceso de administración de biológicos sin contratiempos”.

