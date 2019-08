Cartagena se sigue rajando en la medición del medio ambiente

Pese a que el Distrito invirtió una gran parte de su presupuesto del 2018 en proyectos relacionados al medio ambiente, no fue posible conocer el estado exacto de los principales cuerpos de agua de Cartagena. Aunque no hay un balance exacto de cómo están los caños, lagunas y la ciénaga por parte de las autoridades ambientales, a simple vista se nota que están altamente contaminados y sedimentados, y que esto se evidencia con fenómenos como la mortandad de peces ocurrida hace unos 10 días en El Laguito y grandes manchas como las que aparecen frecuentemente en el caño Juan Angola.

Esto también se evidencia en el informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos, que indicó que el año pasado no se realizó el monitoreo permanente al medio ambiente de la ciudad y que una prueba de esto es que la información suministrada por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), Cardique e Invemar es incompleta o inconsistente. De los pocos datos exactos que hay es que hay 17.568 hectáreas de humedales, correspondientes al 31% del territorio, y 3.457, que es el hectáreas de manglar equivalentes al 6% del área de la ciudad.

Si embargo, diferente al Ideam, el EPA resalta que la ciudad cumple con los requisitos de estaciones y de medición de estos tres parámetros. No obstante, según Cartagena Cómo Vamos, no hay una justificación técnica para la ubicación de las estaciones y la periodicidad de monitoreo es incompleta, puesto que no es permanente como lo exigen las directrices del Ideam. Es de resaltar que estas seis estaciones en la ciudad ubicadas en Base Naval, Zona Franca La Candelaria, en una estación de la Policía Metropolitana, Cardique, en la Bocana y el EPA, pero ninguna hace mediciones de manera permanente.

Ruido

Este punto encendió las alarmas, ya que la ciudad lleva seis años sin que le hagan mediciones, por loe que no se realizó la actualización de mapas de ruido en 2018, ya que no se supo si los operativos del EPA eran efectivos.

Sobre el ruido, en el 2018 se atendieron 228 quejas, de las cuales 104 resultaron en procesos sancionatorios por incumplimiento de la norma, es decir un 45.61%. El año pasado se incautaron 161 bafles y 51 cornetas.

Residuos sólidos

Al igual que la calidad del agua y el ruido, tampoco hay mediciones para las toneladas de residuos aprovechables. Sin embargo, según información de las empresas recolectoras, se estableció que año a año han ido aumentando los kilogramos que produce cada cartagenero al día. En el año fueron 484.282 toneladas, equivalentes a 1,28 kilogramos diarios por persona.