Desayuno, almuerzo y cena. Esas son las tres comidas que en teoría todo ser humano debería consumir, como mínimo, en un día. Pero para muchos cartageneros, por muy simple que parezca para aquellos que viven en posiciones más privilegiadas, comer tres veces es un ideal que difícilmente se alcanza con lo que se logra ganar durante un día de trabajo. En Cartagena, solo el 33,5% de los hogares tiene el poder adquisitivo para comer tres veces. Así lo reveló la encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que ubicó a la ciudad en el último puesto en este indicador en comparación con otras 23 capitales del país.

La diferencia es abismal. En Tunja, ciudad que ocupa el primer puesto, un 97,1% de los hogares puede comer tres veces. Incluso en Barranquilla, que se ubica en el penúltimo lugar, se trata del 45,3%. Pero no siempre fue así. Si bien para nadie es un secreto que Cartagena pese a todo su potencial turístico y económico ostenta uno de los mayores cordones de pobreza del país, principalmente en su zona suroriental, antes que empezara el aislamiento preventivo en 2020, el porcentaje de hogares que consumían tres comidas al día en la ciudad era de 71,5%, por lo que la pandemia realmente significó una tragedia para tantas familias en Cartagena que desde entonces comenzaron a pasar hambre.

Y es que, según la misma encuesta, el 80,9% de los cartageneros afirmó que su situación económica empeoró con la llegada del coronavirus, y de ellos el 23,1% aseguró que dentro de doce meses las cosas estarán “mucho peor”.

La encuesta registra también que el 95,7% de los cartageneros consultados aseguró no tener las mismas posibilidades que tenía antes de la pandemia para poder comprar ropa, zapatos o alimentos; mientras que un 93,7% dijo tener menor chance de comprar muebles, televisores, lavadoras u otros electrodomésticos. A su vez, tan solo un 8,3% afirmó que dentro de los próximos doce meses podría tener dinero para salir de vacaciones. Las cosas también están críticas para inversiones a mediano y largo plazo: el 97,1% de los encuestados dijo que no planea comprar carro nuevo o usado en los próximos dos años; y el 87,3% no piensa en construir, comprar o remodelar su vivienda en este mismo periodo.