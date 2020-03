Cartagena Insular: Tierrabomba, una isla que se siente invisible

Los resultados que arrojó el informe de calidad de vida de Cartagena Cómo Vamos (CCV) sobre esta población parece confirmarlo. Tan sólo el indicador de pobreza y miseria resulta alarmante: 96.7%. En este sentido, casi todos los habitantes de estas comunidades viven con necesidades básicas insatisfechas, es decir, en viviendas inadecuadas, sin los servicios públicos mínimos, en condiciones de hacinamiento, con alta dependencia económica o niños en edad escolar que no asisten al colegio.

I. ‘El que no tiene plata, se muere’

La semana pasada El Universal reveló los datos correspondientes a la península de Barú, donde la situación no es menos preocupante. En esta oportunidad, le presentamos los datos relacionados a la isla de Tierrabomba y a sus cuatro corregimientos.

En ninguno hay médico permanente. Sólo atienden consulta externa un par de días a la semana. Las urgencias son en Cartagena, pero no hay ambulancia acuática para trasladar a los enfermos. “Aquí el que no tiene plata se muere”, dice un usuario en Bocachica, que agrega que a veces cuando ocurre una emergencia, quieren cobrar hasta 100 mil pesos por llevarlos en lancha a Cartagena.

“Tenemos ya el lote donde se tiene pensado hacer una policlínica, pero no ha habido voluntad política del estado distrital, ni mucho menos departamental para gestionar su construcción”, aseguró Gilberto Córdoba, representante de la Asociación de los Usuarios de la Salud de Tierrabomba (Asodeus).

En este corregimiento, ha sido el consejo comunitario el que ha emprendido acciones para tratar de llamar la atención del Distrito, pero afirman que sus peticiones no han sido atendidas.

En Punta Arena también demolieron el puesto de salud para construir otro. Y en Tierrabomba, donde ya llevan tres centros médicos por cuenta de la erosión costera que ha ido desplazando al pueblo, no han hecho las gestiones pertinentes para crear un centro asistencial de mejores características.

Si bien se ha hablado en numerosas ocasiones del proyecto del acueducto de Tierrabomba, hoy todos los corregimientos tienen que abastecerse de agua mediante la compra de pimpinas, que a la larga, no les resultan económicamente sostenibles, ya que tan sólo una puede costar entre $600 hasta incluso $2000 pesos, siendo entre cinco y diez las que compran diariamente.

$136.304 millones costaría el acueducto de Tierrabomba según Aguas de Cartagena.

De la misma forma el desorden en los itinerarios de lanchas y motos que prestan el servicio de movilidad dentro de la isla y hacia Cartagena, hacen que los costos del transporte se eleven.

III. ‘Con las uñas pero se trabaja’

El déficit en la cobertura de servicios públicos como el agua, el alcantarillado y el gas naturalmente han afectado las condiciones de habitabilidad de los residentes. Sin embargo uno de los impactos más negativos de esta deficiencia es la repercusión que tiene en los resultados de calidad educativa de las instituciones de la zona insular, que se encuentran todas en categoría “D”, la de más bajo desempeño.

“El ambiente climático acá en la isla se incrementa más por los efectos del calentamiento global, el calor acá nos agobia más y llega un momento en que los estudiantes por más que quieran estar atentos se les hace difícil por las condiciones”, afirma Deivinson Villa, profesor de matemáticas de la Institución Educativa Domingo Benkos Biohó de Bocachica.

Esto sumado a que frecuentemente se va la luz, lo que hace que las condiciones en los salones, en los que además hay hacinamiento, sean insoportables para los estudiantes.

A su vez, la intermitencia del servicio de energía perjudica la conectividad y los servicios de internet en las instituciones, lo que pone a los chicos en desventaja frente a los de la zona urbana, ya que no tienen el mismo acceso a la información. Además, según el docente, la dotación de libros hacia el colegio, también escasea, por lo que en general a los estudiantes se les dificulta el aprendizaje.

El caso es más crítico en la I.E de Tierrabomba, donde la situación ha llegado a un punto en que los estudiantes deben dar clases en los patios porque no hay luz desde noviembre.

Según Denis Franco, coordinadora de la institución, a pesar de que aún no lleva ni un año en el cargo, han sido incontables las carencias que ha identificado en la isla que perjudican el óptimo aprendizaje de los jóvenes. “Este es un lugar donde los niños no tienen espacio para recrearse, van al descanso en la calle. A veces toca mandarlos a su casa para que vayan al baño porque aquí el agua no da abasto”, afirma.

Sin embargo, y a pesar de la pésima infraestructura que igualmente tienen los cuatro bloques del colegio, asegura que los chicos están motivados. “Logramos trabajar lo necesario, con las uñas pero se trabaja”, dice.