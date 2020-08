¿Cartagena está preparada para volver al pico y cédula de dos dígitos?

¿Volver a los dos?

Ante esto, El Universal decidió consultar con Rubén Sabogal, neurocirujano y presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, si Cartagena estaría o no preparada para volver a tener más ciudadanos en las calles y él indicó que ya se está bajando la curva, pero que no se puede bajar la guardia.

“En la práctica la gente está en la calle, pero si hablamos jurídicamente, se debería mantener la medida que tenemos unos 15 días más, mientras se sigue bajando la curva. Yo diría que entre el 20 y 25 de agosto ya se puede contener un poco más la propagación del virus, sin embargo toca seguir manteniendo los cuidados”, explicó agregando: “Pero hay que tener claro que el virus no ha sido erradicado, debemos entender que esta enfermedad tiene tratamiento más no curación y la evolución no es homogénea, significa que no todas las comunidades responden igual”.

Según el Dadis, en Cartagena la tasa de letalidad actualmente está en un 2.9%, lo que significa que gracias al trabajo articulado que han venido realizando con las EPS y el CRUE, donde priorizaron la vigilancia estricta en la población en riesgo y atención domiciliaria.

“La tasa de letalidad bajó en casi un 9% pasando de 12% en su etapa más crítica de la pandemia en el mes de mayo, a 2.9% que es la que se encuentra hoy, con respecto al total de las notificaciones al sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila)”, indicó Johana Bueno, directora del Dadis.

Ante esto, el alcalde de Cartagena señaló que “estamos dando ejemplo al país entero, porque hemos aprendido a portarnos bien, como pueblo, a no pendejear, a cuidarnos todos, unos a otros. A diferencia de otras ciudades, en los barrios ves muchas personas con su tapabocas, lavándose las manos, usando gel antibacterial. Siempre y cuando sigamos así, cuidando a cada uno y a los demás, podemos ir abriendo nuevos sectores, las cosas se van poniendo bellas para Cartagena”.