“Cartagena está mejor, pero sigue crítica”: viceministro de Salud

“Las decisiones dependen del contagio”

Sobre este punto de permitir la reapertura económica de nuevos sectores de la ciudad, Alexander Moscoso, viceministro de Salud, explicó que no depende del Ministerio sino de la mejora en las cifras y para eso se necesita el compromiso de los ciudadanos.

“Parece que creyeran que las decisiones que toma el Ministerio son propias y no es correcto, las decisiones dependen del contagio no del Ministerio El contagio es el que determina las condiciones y las decisiones que se toman. Si tenemos alto contagio y sin control, de nada va a servir abrir otros sectores. Nosotros podemos abrir el comercio, pero si todos los días sale que en Cartagena mueren 10 personas, que hay 86% de ocupación de UCI y que están al 90% de personas en los hospitales, nadie va a venir a Cartagena así les digamos que abran, porque lo que va a regular la apertura económica va a ser el contagio, hoy podemos abrir una empresa, ya nos ha pasado, y no toman las medidas de cuidado y a las dos semanas está cerrada porque un trabajador dio positivo y este contagió a 150 de sus trabajadores y tocó cerrarla. Que el Ministerio autorice o no, eso no es relevante, eso es consecuencia de un proceso, cuando las cosas van bien se abre y si no va bien se cierra. Las soluciones son estructurales de la cuidad, no es una zona, es toda las ciudad”.

Moscoso puso el ejemplo del día de la madres, fecha en la cual hubo una alta indisciplina social, lo cual se vio reflejado en las cifras de las semanas siguientes, “Cartagena fue el sexto lugar con más indisciplina, por eso entre el 10 y el 20 se hizo más acelerada la curva”.