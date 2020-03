Cartagena está cerca de quedarse sin Transcaribe

En medio de la crisis financiera, Transambiental, uno de los tres operadores de Transcaribe, dirigió una misiva a la entidad recordándole sus obligaciones y a lo que se exponía si el Distrito no aumenta la tarifa, y si lo hace por debajo de la técnica sin indicar cómo supliría ese dinero que deja de entrar.

Aunque la semana pasada el alcalde William Dau anunció que el pasaje aumentaría $100 y que el decreto sería firmado “en los próximos días”, la ciudad, los operadores y Transcaribe siguen esperando que pase del anuncio a la realidad; sin embargo, este documento que aumentaría a $2.600 la tarifa del sistema no sería suficiente, pues en promedio la tarifa técnica (lo que cuesta la gasolina, conductores y en general mover el bus) estaría en $3.280, es decir, 680 pesos por encima de lo que se pagaría después del decreto, y 780 pesos más de lo que se paga hoy por usar el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

“Toda vez que el anexo 5 del contrato de concesión asigna el riesgo de variación de tarifa a Transcaribe, a este le corresponde asumir los efectos adversos de la decisión de la Alcaldía de Cartagena respecto al aumento de las tarifas. De acuerdo con las cláusulas 31 y 44 del contrato, Transcaribe debe compensar a Transambiental pagando a este último la diferencia entre los ingresos percibidos según la tarifa vigente y los ingresos que hubiesen percibido de haberse ajustado la tarifa al usuario conforme al monto recomendado por Transcaribe”, dice la misiva, que además advierte que al no haber realizado dicha compensación, se configuró un incumplimiento grave, lo que le da derecho a Transambiental a “solicitar la terminación anticipada del contrato por culpa de Transcaribe, caso en el que se deberá aplicar la fórmula de liquidación prevista (...) la cual a corte de 31 de diciembre de 2019 arroja un saldo por una suma estimada de $710 mil 683 millones”.

El Universal se comunicó con Mauricio Sandoval Tami, representante legal de Transambiental, quien indicó con respecto a la carta que: “En repetidas oportunidades el alcalde comentó que por su reciente llegada a la Alcaldía no conocía cómo funcionaba el sistema Transcaribe. La carta solo pretende notificar al alcalde de algunas características del contrato que estimamos muy importantes: el alcalde tiene el derecho y la facultad de fijar la tarifa al usuario en el nivel que considere conveniente; no obstante lo anterior, si fija una tarifa inferior a la tarifa técnica, tiene la obligación de apropiar los recursos necesarios para que Transcaribe pueda pagarle a los operadores la diferencia entre la tarifa técnica (costos totales del sistema / pasajeros) y la tarifa al usuario; y si no cumple con esta obligación contractual, como ha sucedido hasta la fecha, los operadores tienen, entre otros, el derecho de terminar unilateralmente el contrato”.

Respecto a cuánto tiempo podrían esperar antes de proceder a terminar el contrato o tomar otra acción, Sandoval Tami aseguró que “la situación no da espera, el sistema está en una situación tan crítica de iliquidez debido al no incremento de la tarifa al usuario y/o apropiación presupuestal, que estamos a pocas semanas de no contar con los recursos necesarios para que la flota pueda operar, en cuyo caso la ciudad se quedaría sin servicio de transporte”.

La solución inmediata a esta posibilidad inminente de que Cartagena termine sin transporte masivo sería que el Distrito firmara el decreto de los $100 y dijera de dónde saldrá el dinero para suplir la diferencia entre las tarifas.