“Cartagena es uno de los lugares mas bonitos del mundo”: embajador de Israel

¿Qué hace en Cartagena?

El motivo principal de nuestra visita es hacer presencia con una parte del cine Israelí en el festival de cine, Ficci, con un homenaje a una actriz que perdimos hace algún tiempo; también en apoyo a uno de nuestros directores en el área cinematográfica. Segundo, Cartagena es una ciudad que enamora; hace muchos años estuve en esta ciudad y quedé encantado. Es una oportunidad para conocerla más, aparte de la belleza que siempre es un gran placer, ahora con un punto de vista más profesional y ver cómo podemos fortalecer y profundizar la cooperación internacional. Así mismo, ver potencial y posibilidades comerciales.

¿Qué le ha parecido la ciudad?

Como diplomático he visitado muchos lugares y puedo decir que Cartagena es uno de los más bonitos del mundo. Tenía quince años sin venir y puedo decir que me impresionó mucho el desarrollo y crecimiento que ha tenido. Es increíble su infraestructura y pienso que todo eso ha traído un reto muy grande, pero es realmente bueno todo lo que he visto.