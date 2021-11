Benavides agregó que con relación a la mortalidad y la hospitalización aún no se han visto variaciones significativas. “Seguimos teniendo una mortalidad inferior a 1 caso por cada 100 mil habitantes, y para la parte de hospitalización, también solo un pequeño porcentaje de personas hospitalizadas por COVID-19 en estos momentos”, dijo.

¿Hay que preocuparse?

De acuerdo con Benavides, hay tres factores que van a influir en la gravedad de esta cuarta ola que apenas comienza: el primero son los eventos que produzcan aglomeración, tales como las festividades novembrinas y decembrinas; el segundo son las variantes del virus que circulen en la ciudad y sean más contagiosas; y el tercero, la cantidad de personas susceptibles que aún no se han vacunado.

“Debemos recordar que tenemos otro factor protector en estos momentos que es la vacunación y eso va a contribuir a que no haya tanto paciente hospitalizado ni desenlaces fatales en esos pacientes que se hospitalicen. Entonces vamos a tener pacientes con sintomatología muy leve, máximo moderada, pero esos pacientes no van a tener necesidad de hospitalización. Y los pacientes que tengan necesidad de ella, que en general va a ser la población mayor de 60 años, esperamos que no desencadenen en un evento de mortalidad”, puntualizó.

Benavides anotó que como consecuencia del aumento de contagios, se van a presentar algunas mortalidades, principalmente por los factores de riesgo que tienen algunos pacientes y que disminuyen la efectividad de la vacunación, tales como la edad o las comorbilidades asociadas.

“Esperamos que el indicador de mortalidad no se vea tan afectado con la cuarta ola. La verdad se debe esperar una tasa de mortalidad muy baja con relación a las olas anteriores, incluso inferior a la de la segunda ola donde la tasa de mortalidad fue de las más bajas”, manifestó.