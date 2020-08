“Cartagena aún discrimina a los mayores de 70 años”

Si usted tiene entre 18 y 69 años, puede hacer ejercicio al aire libre durante ocho horas al día, distribuidas así: en la mañana, entre las 5 y las 9, y ya al final del día, entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Si usted tiene más de 70 años, solo pude salir para este mismo fin los martes, jueves y sábados entre las 5 y las 9 a. m.

Esa parte específica del Decreto 0803 del 13 de agosto de 2020, que amplía hasta el 1 de septiembre el aislamiento preventivo en Cartagena, incumple una orden judicial y discrimina a los adultos mayores, según explica el exministro Rudolf Hommes (de 75 años).

Primero: dos fallos

Hommes, respaldado por personalidades como Humberto De la Calle, Clara López y el cartagenero Ignacio Vélez Pareja, entre otros, decidió entutelar al Gobierno colombiano porque, según él, las restricciones impuestas a los adultos mayores de 70 años en el marco de la pandemia (como el aislamiento preventivo obligatorio y limitaciones en salidas, por ejemplo, a hacer ejercicio al aire libre) violaban tres derechos fundamentales: igualdad, libre desarrollo de la personalidad y libertad de locomoción. Pues bien, el juez 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá amparó esos derechos a principios de julio y falló a favor de ‘la rebelión de las canas’, como se conoce la iniciativa. (Lea aquí: Por tutela, ordenan aliviar aislamiento obligatorio de adultos mayores)

Esa primera decisión judicial fue impugnada por el Gobierno y, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó el fallo a favor de Hommes hace siete días.

Ambos fallos “consagran la igualdad, para mí lo importante es que dicen aquí no puede haber diferencias por edad, todos deben tener el mismo tratamiento, eso es lo principal”, anota Hommes y se declara “muy sensible a medidas que discriminan a un grupo específico y mucho más siendo parte de ese grupo”.

Segundo: caso Cartagena

“La Alcaldía de Cartagena está violando el fallo porque les está dando un tratamiento distinto a los mayores de 70 años respecto al resto de la gente”, agrega Hommes. “Al alcalde Dau, que acate la tutela, porque si no lo hace tendrá problemas legales. La gente que irrespeta los fallos de tutela tiene cárcel y tiene una cantidad de consecuencias legales que no queremos que sufra el alcalde, yo creo que tiene que mirar eso y rectificarlo rápido, antes que a alguien se le ocurra ponerle una denuncia. Seguro no lo está haciendo de mala fe. El de Cali hizo lo mismo y, apenas le dijeron, rectificó; en Barranquilla hay el mismo problema”.

Siguen los contradictores que critican el fallo, dicen que parte de un error y aseguran que no es que sea discriminatorio sino que quiere protegerlos a ustedes...

-A ellos hay que decirles que nosotros nos autoprotegemos, no necesitamos que nos encierren forzosamente ni que nos traten mal para salvarnos la vida. Nosotros estamos haciendo esto porque somos perfectamente conscientes del peligro y de nuestra responsabilidad, tampoco estamos viendo cómo infectamos a todo el mundo, como parece que piensa esa misma gente está diciendo eso. A mí lo que me preocupa de ese tipo de comportamientos y argumentos es que nos están tratando como si fuéramos leprosos. En Barranquilla, por ejemplo, abrieron los restaurantes y todos pueden ir, menos los mayores de 70 años. Mira bien, si tú fueras de ese grupo, ¿a ti te gustaría?, ¿tú creerías que es justo? Eso es lo que no entienden todos esos jóvenes que quieren encerrar a la mamá o al papá a la fuerza... Los señores están sanos y en pleno uso de sus facultades, pero quieren tenerlos guardados y los hijos no quieren que salgamos ni a la puerta. (Le puede interesar: ¿Dónde se contagian los viejitos?)

¿No le preocupa que este fallo pueda ser interpretado como una licencia que termine por exponerlos aún más?

-Supondría que ellos no tienen instinto de conservación, yo creo que lo que tenemos todos los seres humanos, y más los viejos, es ese deseo de preservar la vida y en eso estamos. Aquí (en su casa) somos cuidadosísimos, lavan todo con alcohol... No necesitamos que nos estén diciendo que estamos obligados a quedarnos en la casa y sobre todo que nos traten mal.

Es que en Twitter no dejan de decirme: “Salga a la calle, a ver si se infecta, viejo cacreco”, cuando no me dicen “viejo hp” y eso es fomentado precisamente por la discriminación.