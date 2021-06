La orden del Gobierno nacional es clara: en julio todas instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas, deben retornar a las clases presenciales. Esto quedó consignado en la Resolución 777 del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta los avances en el Plan Nacional de Vacunación y bajo la premisa de que la modalidad de trabajo en casa no puede ser equiparada a la educación presencial, por tanto su aplicación no debe mantenerse más allá de lo que resulte estrictamente necesario para la contención de los efectos de la pandemia. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la Unicef, avalan esta decisión.

Piden garantías

Miguel Pérez, presidente de Usdidbol y a su vez rector de la IE Nuestra Señora del Carmen, conocida popularmente como El Departamental, sostuvo que: “El Ministerio de Educación ordena clases presenciales sin verificar si hay o no posibilidad de cumplir, si hay o no condiciones para retornar a los planteles educativos, prácticamente le endilga toda la responsabilidad a los entes territoriales, a la secretarías de educación y a las instituciones, o sea, a los rectores. Nosotros no nos hemos negado a regresar a la presencialidad, pero no somos responsables si a partir del 15 o 16 de julio se contagia algún estudiante”.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito hace poco señaló que se han girado recursos por cerca de $1.400 millones para más de 85 instituciones educativas destinados a la adecuación de baterías sanitarias y otros $4.216 millones se han invertido a lo largo de la pandemia en productos de bioseguridad para los diversos planteles.

Cabe recordar que en Cartagena, según cifras oficiales, hay 201 sedes educativas públicas y 281 de carácter privado, y a pesar de que la orden es general, ya algunos padres de familia se han mostrado renuentes en enviar a sus hijos a dichos planteles.