Los procesos legales contra los representantes legales de la Clínica La Ermita, en el Pie de La Popa, siguen su curso, manifiesta Jeison Acuña Peinado y Yazmín Cortecero Martínez, residentes de la vivienda vecina, casa número 1 en el Conjunto Los Guayacanes, que resultó con daños estructurales como consecuencia -dicen los afectados- de los trabajos de ampliación de ese centro asistencial.

Acuña Peinado, quien tomó la vocería, desmiente las aseveraciones hechas por los señores Joaquín Arturo Piñeros Castillo y Sidys Donado Santiago, propietarios de la clínica, en las que indican que la Fiscal 48 de Cartagena, Andrea Del Pilar Castellano, tuvo que retirar los cargos por el presunto delito de urbanización ilegal, alegando que “la funcionaria no tuvo como sustentar esa tesis”.

“Quiero referirme a esta publicidad engañosa, porque carece de veracidad; porque en la audiencia celebrada el 26 de enero del 2021, por el Juzgado 12 Penal Municipal de Cartagena con función de Control de Garantías, se libró imputación como lo dice la primera parte de ese acta, contra los señores Joaquín Arturo Piñeros Castillo y Sidys Donado Santiago, representantes legales y dueños de inversiones JJ y CIA S en C (dueños de La Ermita) por los delitos de urbanización ilegal y por daño en bien ajeno”, resaltó Acuña Peinado.

Detalló que la información dada por los representantes de La Ermita no es veraz. “La Fiscalía no ha retirado absolutamente nada, ni nosotros tampoco. Lo que le pedimos a la Fiscal 48 fue retirar la medida de aseguramiento, que se puede pedir más adelante, y no se hizo porque no estuvieron presentes por la figura de contumacia, dándole poder a su abogado, pero no aceptaron los cargos”, señaló.

Recalcó que la Fiscal 48 no ha cometido ningún delito. “La Fiscal Seccional 48 que llevó adelante el proceso, Andrea Castellano Díaz, conoció de este proceso inicialmente, ella lo tuvo en sus manos; pero ella fue cambiada al igual que el señor curador urbano Ronald Llamas Bustos. Ante esto le expreso que a ella se le asignó llevar este proceso por la Dirección de Fiscalías y ella no está cometiendo delito. Este proceso le corresponde a la Fiscalía Seccional 15, por lo tanto, esta seguirá adelante con este proceso, porque a ella se le dio la orden expresa de llevar a cabo la audiencia de imputación como tal, porque conocía desde un principio el proceso”, expresó.

RECLAMACIONES

Sobre las afectaciones causadas a su vivienda, desde el año 2014, Jeison Acuña Peinado sostuvo que la justicia ha favorecido las acciones legales emprendidas, pues los daños a la infraestructura han sido notorios.

Señaló que son ellos los que han venido incumpliendo desde el inicio de la construcción, no dejaron los 3,5 metros de separación del primer piso hasta el sexto; la obra fue cerrada en julio de 2014 y fueron sancionados; en la actualidad están pagando, a los afectados, un canon de arrendamiento en el Edifico Plaza Caribe, por orden de un juez; debían demoler 222 metros cuadrados construidos por fuera de licencia y el pago de una sanción que supera los 60 millones de pesos de multa, y al parecer ninguno de los dos se ha cumplido, entre otras denuncias –según expresa Jeison Acuña– que han interpuesto contra los representantes de La Ermita.