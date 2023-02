Cargos a ex inspector de Policía por hotel que invade espacio público

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al ex inspector de Policía No 1 de Cartagena, Lisardo Del Río González (2018-2020), por no informar de manera adecuada el incumplimiento del constructor del Hotel Oz Luxury para demoler una parte de la edificación al no cumplir con lo autorizado en la licencia de construcción. Lea aquí: ¿Otro Aquarela? Hotel en líos por presunta ocupación ilegal del espacio público