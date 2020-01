“Cardique está listo para trabajar con Dau por el medio ambiente”

Muchos ciudadanos se preguntan ¿Qué le corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y qué al Establecimiento Público Ambiental, (EPA) en materia de protección del medio ambiente?

Ángelo Bacci, quien asumió el primero de enero como director en propiedad de la entidad, en diálogo con El Universal, explicó cuáles son los alcances de la misma y qué viene para el cuatrienio.

“Es uno de los temas importantes de la ciudad, no porque se quieran evadir responsabilidades sino netamente de competencias, al EPA le corresponde el área urbana de la ciudad y a Cardique, el resto de la ciudad, esto es el área rural, incluyendo la zona insular y sus cuerpos de agua”, explicó Bacci. Sin embargo el funcionario agrega que: “Desde que estamos en el encargo hemos tomado la decisión de que no vamos a considerar ninguna clase de límites para el actuar; sino a aunar esfuerzos tanto logísticos como profesionales para atacar esos puntos donde la gente piensa que existen esos límites o donde la normatividad lo dice”. Recalca que no existirán límites siempre que exista “una articulación entre EPA y Cardique para trabajar porque eso nos conviene a todos”. Cardique también atiende la zona ambiental de 20 municipios del norte y centro de Bolívar como Turbaco, Arjona, Turbana, Clemencia, Santa Catalina, El Carmen de Bolívar, la Línea, Santa Rosa, San Cristóbal, Soplaviento, San Estanislao, Mahates, entre otros.