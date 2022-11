“Caracterizar al mototaxista honesto ayudará a identificar a los bandidos”

Por sus recientes presencias en plenarias del Concejo para hablar de los tejemanejes de la cartera que dirige, algunas voces en la ciudad, con agenda propia o sin ella, han expuesto que Ana María González-Forero, secretaria del Interior del Distrito, camina en una cuerda floja ante una eventual moción de censura. (Lea: Distrito profiere cargos nuevamente contra el alcalde de la Localidad 2) No obstante, esa posibilidad no tiene ni pies ni cabeza, según varios concejales, que prefirieron la reserva de sus nombres, quienes indicaron que no hay ni el ambiente ni la iniciativa para ello. Por su parte, González-Forero aseguró a El Universal que ambas instituciones han ido zanjando controversias mientras se han conocido mejor. Por ello espera que en el 2023 se vean más proyectos y se surtan procesos, como resultado de una relación de respeto recíproco. ¿La “paz total”, en riesgo en Cartagena? El martes pasado, se hizo en la ciudad un Consejo de Seguridad con el Ministerio de Defensa como seguimiento a un espacio similar que se realizó el 5 de octubre. Allí, el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, nos contó que se habían hecho acercamientos con las bandas criminales de Cartagena para ver si querían entrar en la paz total, un proceso de sometimiento judicial propuesto por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, ellos dijeron que no. Eso es bien doloroso y difícil de afrontar, por lo que queda muy claro que Cartagena es un gran negocio para el narcotráfico, el cual tiene varios mecanismos ilegales que producen mucho dinero. Son grupos que, además, son eslabones de un negocio que ya no es ni local ni nacional, sino internacional. ¿A qué se refiere? Los que se están lucrando de rentas ilegales no son los cartageneros, pues son mafias del interior del país y algunas de la Costa. En ese gremio ilegal están metidos carteles mexicanos, hay peruanos, venezolanos, turcos y hasta holandeses. Cartagena es una plaza interesante para la economía criminal.

Del rol de cada nacionalidad y su conexión con alguna arista de la delincuencia solo tengo precisiones generales, pues es información de inteligencia.

Lo que sí sé es que tenemos unos canales de narcotráfico bien fuertes y abiertos con diferentes países del mundo que ven en Cartagena un puerto muy estratégico para su negocio. ¿Por qué? Pues porque somos un puerto turístico con muchos vuelos en los que usted puede venir muy fácilmente a hacer todas las negociaciones. Además, es un punto donde se puede exportar a diferentes puertos globales. La ciudad, además, tiene un mercado local que vende más caro que el mercado colombiano porque le vende a turistas, entonces es más barato para el turista y una gran venta para el local que distribuye drogas. Por eso los ilegales no quieren soltar la plaza. Y si ellos siguen renuentes... Lo único que nos queda a nosotros es hacer un frente común con todos los actores privados y públicos para evitar que esos personajes se tomen nuestra cotidianidad para cometer esos delitos, y así afianzar sus rentas ilegales. Por eso tiene todo el sentido del mundo crear una base de datos donde se suban los mototaxistas, pues ellos, en sus propias palabras, indicaron que los bandidos no se van a caracterizar, o sea, ellos, no se van a reportar allí ni a quedar en evidencia. ¿Y qué se viene con los motociclistas? La caracterización que ya muchos hacen nos permitirá detectar quiénes son los mototaxistas que viven honradamente de su ejercicio y quiénes son los delincuentes motorizados. Lo mismo tenemos que hacer con los taxistas pues algunos cometen crímenes a bordo de ellos, pero eso no amerita generalizar a todo un gremio. Es un proceso que ya hacemos con los establecimientos y comercios, pues hay negocios donde se vende droga. Por eso creamos el programa “Rumba segura” para que la gente que hace las cosas bien pueda seguir operando a sus anchas, incidiendo positivamente en la economía. Lo mismo estamos ofreciendo, junto a la Corporación de Turismo, al ámbito turístico, por lo que ya llevamos como un mes tratando de identificar cómo hacer para que haya experiencias turísticas seguras.

¿Y los indrivers? Es un servicio que aún no está reglamentado, por lo que hay que ser muy cuidadosos en lo que permitimos o no; sin embargo, afortunadamente en las plataformas y aplicaciones hay una ventaja y es la trazabilidad. Un beneficio de la tecnología. Mototaxistas, ¿aliados de seguridad? En el frente común deben estar todos los actores ciudadanos y empresariales. Por ejemplo, ahora estamos abordando los dueños de las marinas, las cuales son muy pocas, para que ajusten sus estrategias, su papeleo y la documentación para con los propietarios y usuarios de lanchas, ya que están pasando cosas en la zona insular que no deberían pasar.

En el tema del mototaxismo lo que pasa es que la confianza entre ellos y la Policía está muy rota. Entonces hay que empezar a tejerla y una de las formas de recuperarla es que el mototaxista esté identificado, digamos que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Con una relación más sana o próxima se podrán crear redes de apoyo a la Policía.

Pero algunos describen el proceso como “enredado” Anteayer hicimos un ejercicio con un medio de comunicación que, en vivo, hizo el diligenciamiento del formulario y se dieron cuenta que, de verdad, eso es muy fácil. No obstante, cuando superemos unos impasses tecnológicos, queremos disponer puntos en la ciudad para que los ciudadanos sean asistidos en el diligenciamiento. Por otro lado, le he dicho a los mototaxistas que se tranquilicen, pues la caracterización no tiene fechas límites ni se va a vencer. Porque yo pienso mucho en el mototaxista que se le venció la tecnomecánica y no tiene plata para sacar la nueva, por lo que le toca ahorrar y pagarla. Yo recomiendo que espere ese momento y mientras solo lleve parrilleras mujeres. Cuando haga la caracterización habilitará al tripulante hombre. Estamos diseñando también el aplicativo a las autoridades para que puedan consultar la base de datos y ahí poder ver si la persona está registrada o no en materia de seguridad. ¿Cómo va Barú? Hay muchas intervenciones al comercio. En el Centro Histórico hemos dicho que si la gente está haciendo las cosas bien, no tiene absolutamente nada que temer, pues no estamos persiguiendo a nadie por su negocio legal, al contrario. Nosotros lo que queremos es que no seamos la ciudad de la explotación sexual. Con la misma lógica hemos trabajado con los nativos de Playa Blanca, en materia de comercio y turismo. Vamos muy bien pues ya tuvimos las primeras dos sesiones de preparación del siguiente cierre que será el 5 y el 6 de diciembre. Aprovecharemos ese espacio con diferentes capacitaciones. Por ejemplo, mucha gente desconoce que un pequeño grupo alquila los datáfonos en Playa Blanca por una comisión, y ahí comienza la especulación. Entonces logramos que la empresa que provee esos dispositivos va a ir en el siguiente cierre a ofrecerle datáfonos a todos los operadores para que todo el mundo tenga el suyo. Por otro lado, también se instalará un botón de pánico para que lo tenga la Policía del lugar y que una transacción se pueda detener y el datáfono se pueda congelar cuando haya riesgos de estafa. Ese tipo de medidas creo que le van a dar mucha tranquilidad a la gente y esas cosas se logran cuando los actores dialogan. Esto motiva hasta en los temas medioambientales.

¿Y en las playas internas? Con los trabajos de Protección Costera, nuestro rol es garantizarle el regreso a las poblaciones afrodescendientes que operaban en la playa, pero nosotros estamos tratando de que no haya un regreso a la misma playa como era. Queremos que el regreso sea mucho más ordenado, estamos trabajando muy duro con la Dimar y con todas las entidades de manera interinstitucional para que haya un ordenamiento de playas con más organización. Escenarios con reglas de juego claras y sostenibles y que nos permita siempre tener unos recursos para hacerle mantenimiento y para que estas playas siempre sean bonitas, creemos que ahí vamos a poder hacer un buen trabajo al organizar el comercio. No es un secreto que la pandemia nos sirvió mucho para organizar las playas y hoy son mucho más bonitas y mucho más organizadas que lo que eran en el 2019. Eso fue gracias a la bioseguridad que trajo consigo las demarcaciones, entonces hay que dar otro paso cualitativo, porque la calidad de nuestras playas se va a ampliar, entonces tenemos que dar otro paso cualitativo y queremos darle en conjunto con las comunidades. Secretaria, ¿qué se puede esperar en la política para el 2023? Con el reciente nombramiento de Lidy Ramírez como enlace político del alcalde William Dau en el Concejo se espera que la presentación de proyectos e iniciativa vaya en buen curso. Por ejemplo, anteayer tuvimos una mesa de trabajo para revisar los temas de vigencias futuras de la Secretaría del Interior y me fue súper bien. Tenemos casi todo ya adjudicado y solamente hay un proceso que estamos seguros que vamos a poder adjudicar antes del 31 de diciembre. Básicamente los concejales lo que quieren es garantizar que si nos dan las vigencias, pues las usemos porque la Secretaría del Interior, desafortunadamente, tiene una historia de que le dieron unas vigencias futuras en el 2021 y no las usó, entonces esa era como el quid del asunto. Pero afortunadamente yo pedí vigencias, que además la ciudadanía o cualquier persona puede entender, que son: el alquiler de la cárcel, el alimento de los internos e internas, y otros temas infraestructurales para los detenidos. Son vigencias futuras obvias que cualquier persona puede entender porque son necesarias. No pedimos recursos, pedimos fue tiempo, por ejemplo, los equipos de acercamiento al fuego de los bomberos que por primera vez en tres años no se declaró desierta esa licitación. Ya se adjudicó, pero el proveedor nos dijo que necesitaba un par de meses más para podernos hacer toda la entrega. Entonces pedimos la vigencia futura porque nos pareció también sensato, o sea, con el tema de proveedurías a nivel global, pues importante darle el tiempo. Los recursos no cambian pues son los mismos que ya están asignados y así entonces no se altera nada financieramente. Por lo que considero que se viene un buen ambiente con el Concejo para el próximo año. Nos hemos conocido mejor. Yo soy una persona técnica y no tengo relaciones políticas, entonces desde la técnica las cosas salen adelante con argumentos y que ambas partes se escuchen para poder trabajar.

