Y agregó; “Habían personas que el recibo le venía por 200 mil y se encontraron que ahora el cobro es hasta de casi un millón de pesos. Nosotros hemos tenido tres acercamientos con ellos - Afinia -. En nuestro sector tuvimos dos que fue con el equipo de trabajo social y en la sede comunal del barrio el Líbano sector playas de Acapulco tuvimos otro. Estábamos a la espera de una reunión con el gerente para mirar como solucionábamos el problema pero no se hizo posible. Esos contadores están en los postes de energía y el usuario en su casa no puede ver lo que está consumiendo sino que tiene que ingresar a una APP de Afinia pero en nuestro sector muchos no cuentan con internet ni servicio inteligente. Nuestro barrio es estrato cero y uno bajo, está declarado como zona de alto riesgo”.

La próxima semana los líderes tendrían una nueva reunión con representantes de la empresa.