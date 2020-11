Desde el fin de semana pasado las playas de Crespo, cerca del sector conocido como La Bocana, lucen atiborradas de toda clase de basuras. Botellas plásticas, botellas de vidrio, palos, chancletas, algas, plásticos, entre otros desechos, tienen más de cinco días en la arena, a donde supuestamente llegaron arrastrados por las corrientes marinas, en un fenómeno que según los vecinos se ha vuelto recurrente en esa zona de Crespo.

La comunidad le contó a El Universal que el problema no obedece a bañistas inescrupulosos que visitan el lugar, ya que es una playa escasamente usada por las personas y suele permanecer solitaria.

“Por allí pasa una fuerte corriente del litoral que arrastra cosas, eso no es novedoso, constantemente traen esas basuras para acá”, señaló Carolina Meléndez, quien suele hacer actividad física en los alrededores.

El líder comunal de Crespo y edil de la Localidad 1, Luis González, manifestó su preocupación con la situación, asegurando que hizo una petición a las autoridades ambientales para que investigaran a profundidad el caso, pero dichos estudios nunca se han realizado.

“Es un tema complejo y de vieja data. La comunidad ha hecho varias jornadas de limpieza en este punto cuando se presenta este fenómeno. No es un problema cultural o de conciencia ciudadana de este sector, esas son basuras que llegan de otras partes y que el mar devuelve. Esta es una playa solitaria, aquí no viene casi nadie a bañarse, así que no son desechos dejados por la gente”, argumentó el gestor cívico.