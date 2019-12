El canal de Las Maravillas en Olaya que más bien parece una pesadilla

Lo llaman el canal de las Maravillas. Ese es su nombre. Pero de maravilla no tiene nada. Al contrario, bien podría rebautizarse como el canal de las pesadillas, según dicen los vecinos. Está ubicado en el sector Central del barrio Olaya Herrera, se inicia en la avenida Pedro Romero y desemboca en la Ciénaga de la Virgen. Cuando se hizo fue pensado como una solución a los problemas de inundaciones y no para generar las afectaciones a las cuales tiene sometida a la comunidad. (Lea: Al sector Central no le queda ni un sitio que no se inunde).

El cuerpo de agua tiene un alto grado de contaminación, con cantidades grandes de basuras en su interior y olores putrefactos. Además, las aguas negras permanecen estancadas y hay proliferación de toda clase de insectos.

Para los residentes, convivir con esas anomalías es decepcionante y culpan al Distrito de tal situación, asegurando que son un sector olvidado y abandonado históricamente por las diversas administraciones.

Afecta la salud

“Acá vino el difunto Campo cuando fue alcalde y dio la orden para que a este cuerpo de agua le hicieran una limpieza completa, pero desafortunadamente con su muerte esa orden no se cumplió y el canal sigue en pésimas condiciones. Aquí una vez fallecieron tres niños por culpa de la enfermedad del dengue”, sostuvo en una entrevista el líder comunal Jorge Mendivil. Desafortunadamente para los afectados, han pasado seis años de aquella promesa y hasta la fecha ningún otro funcionario los ha visitado.

Ayer, la reconocida gestora cívica de Olaya, Betty Ospino, explicó que el canal tiene más de 10 años sin ser intervenido y que los casos de dengue han continuado en la zona.

“El dengue ha seguido, ha habido muchos niños enfermos, en estos momentos tenemos entendido que hay más de seis casos, tres con hospitalización. Y los casos van a seguir si la Alcaldía no viene y limpia este canal. La gente no puede seguir soportando esto, nuestros niños merecen vivir en mejores condiciones ambientales”, señaló Betty.