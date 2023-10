Candidato al Concejo de Cartagena denuncia amenazas e intimidaciones

El candidato al Concejo por el Partido Verde, Rafael Acosta, denuncia que el sábado 7 de octubre dos sujetos que se movilizaban en un automóvil, marca Mazda, intentaron entrar a su apartamento en el barrio Ceballos, rompiendo la puertaventana.

Acosta dice que los sujetos no pudieron hacer nada gracias a una careta de hierro que había detrás de la puerta.

"A las 6:22 de la mañana recibí una llamada de los mismos sujetos intimidándome, me dijeron que yo la iba a pagar y me lo repitieron varias veces; me dijeron que apareciera, que se las iba a pagar. Mi respuesta siempre fue: ¿Qué tengo que pagar? Que yo sepa no le debo absolutamente nada a nadie", expresó el candidato.