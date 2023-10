Candidato a Alcaldía de Cartagena aparece con puesto de votación en Medellín

En las instalaciones del Colegio Eucarístico de Manga, el candidato a la Alcaldía por el partido Salvación Nacional, Fabio Aristizábal, se disponía a ejercer su derecho al voto en la mesa 4, asignada por la Registraduría Nacional, pero no pudo hacerlo por aparente error del sistema. Aunque estaba registrado en Cartagena, el la base de datos apareció que debía votar en Medellín. Lea también: Aparecen votos fantasma debajo de varias mesas de votación en Cartagena

“Me parece un hecho absurdo, frustrante y muy sospechoso. Cómo es posible que a una persona a la cual el Consejo Nacional Electoral le entrega su certificado de inscripción, aceptada su candidatura a la Alcaldía; que lleva cuatro o cinco meses en una campaña; que tiene el registro del formulario del E4 en donde aparece su mesa y lugar de votación en donde reside; y que además la Registraduría tenga el soporte de que aceptaron la inscripción, al momento de votar, el derecho al voto se lo nieguen por una supuesta resolución de trashumancia del CNE, de la cual ni siquiera me avisaron. Ayer -sábado- verificamos que todo estuviera correcto, pero hoy me acerco a la mesa de votación y me dicen que no puedo votar”, criticó Aristizábal.