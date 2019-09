Cancha de La Troncal sigue en el limbo después de dos años

La dirigencia comunal del barrio La Troncal dijo que lleva dos años esperando a que las autoridades entreguen los documentos que acreditan al Distrito como dueña del terreno donde se levanta una cancha deportiva y un parque.

El lote había sido entregado a un particular por medio de un fallo judicial. Pero, en 2017, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) eliminó unas anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria del lote.

Después, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena ordenó que se corrigieran los errores cometidos y que la escritura del predio se registrara en el folio 06034231, pero aún ese mandato no se ha cumplido.

En 2017 se generó una polémica cuando una empresa constructora encerró el predio, tomándolo como parte de unos terrenos que se le habían embargado al constructor Héctor García Romero.

En medio de la lucha por recuperarlo, se descubrió que, años atrás, García Romero había cedido el predio del parque a la comunidad, pero en su momento nadie se preocupó por diligenciar la documentación.

Efraín Ortiz Cervantes, abogado de la comunidad, dijo que los particulares que pretenden adquirir el terreno, dentro del proceso ejecutivo que se adelanta en un juzgado, interpusieron un recurso de apelación.

“Hace más de un año que eso está en Bogotá, en las oficinas de la SNR, pero esta no falla. Hemos presentado derechos de petición y solicitado la intervención de la Procuraduría, pero los de la SNR alegan que no cuentan con el personal suficiente y que tienen otras prioridades”, relató Ortiz Cervantes.

Explicó que lo que debe hacer la SNR es confirmar o revocar lo que dijo la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Libardo Mercado, de la Oficina Jurídica del Distrito, informó que su despacho ha hecho varios requerimientos a la SNR con el fin de que se pronuncie con relación a la apelación que presentó el supuesto propietario del inmueble.

“Ese no pronunciamiento--dijo-- no deja que invirtamos en el predio. No hemos podido mejorar las condiciones del parque por esa situación”.