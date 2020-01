Cancelación de la ruta de Avianca Cartagena-Miami se mantiene

“Cuando tu eres el único operador de una ruta tienes una posición de mercado distinta a cuando no, y más aún cuando la competencia es de Estados Unidos. Ante la presencia de más jugadores que tienen una posición competitiva interesante la tarifa media bajó y ya no era rentable para nosotros mantener la ruta, pese a tener buena ocupación”, indicó.

Detalló que parte de estos indicadores negativos obedecen a que los vuelos desde el Rafael Núñez hasta Florida ya no eran exclusivos de Avianca. La llegada de otras aerolíneas influyó en que la tarifa bajara y la operación ya no fuese rentable.

Gómez explicó que dentro del plan de transformación que emprendió la aerolínea desde hace 18 meses se tomó la decisión de cancelar 27 rutas que no eran rentables para la compañía, una de esas la ruta Cartagena-Miami, que desde hace aproximadamente dos años presentaba indicadores negativos.

“Nosotros vamos a estudiar, no inmediatamente, los vuelos de Cartagena hacia el país norteamericano porque no nos interesa mandar un mensaje de que Avianca no está pensando en la conectividad de la ciudad. Estamos concentrados en este momento en la rentabilidad de nuestra operación, seguramente en un tiempo, cuando volvamos a tener la fuerza de capital y la rentabilidad, analizaremos otros destinos de Cartagena a EE.UU.”, dijo Felipe Gómez.

Pese a que esta ruta es el único vuelo directo que Avianca mantiene desde Cartagena con Estados Unidos, Gómez manifestó que la aerolínea no se ha ido de Cartagena y que continúa siendo el mayor operador del Rafael Núñez.