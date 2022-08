Canal del Dique: antes del 12 de septiembre habrá decisión definitiva

Desde la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), el ministro de Transporte, Guillermo Reyes se refirió a la suspensión de la adjudicación de la APP del canal del Dique. Aseguró que antes del 12 de septiembre habrá una decisión definitiva y reiteró que este será el único aplazamiento que tendrá este macroproyecto, cuya inversión supera los $3 billones. (Lea: “Queremos que el proyecto del Dique se haga”: ministra de Ambiente)

“El presidente me pidió que tomáramos la decisión de suspender para que hiciéramos una evaluación muy rigurosa, si teníamos algún indicio o irregularidad que se podría presentar, entre otras... Yo esperaría que antes del 12 de septiembre vamos a tomar una decisión que nos deje tranquilos. Yo no le tengo miedo a hacer las cosas, hay que hacerlas pero hacerlas bien. Yo no quiero que el día de mañana con la ola invernal ocurra una tragedia y vayan a decir que porque no se adjudicó ”, dijo el jefe de la cartera de transporte. (También le puede interesar: Piden a Gustavo Petro priorizar APP del canal del Dique)

Reyes aseguró que se reunió con el contralor delegado para el sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, donde dialogaron sobre las alertas realizadas entorno a la estructuración del proyecto del canal del Dique. En el encuentro, se le recomendó al Ministerio de Transporte “revisar con detenimiento la estructuración de todo el proyecto y atender los pronunciamientos realizados por todos los sectores, incluidos aquellos actores sociales que serán impactados con la ejecución de las obras”.