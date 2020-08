Campaña ‘Positivo de Vida’ entrega kits de bioseguridad y lavamanos

Según Cristina Morales, una de las creadoras de la campaña “notamos que la mayoría de los esfuerzos solidarios en Cartagena se habían enfocado en entregar ayudas alimentarias y no elementos de bioseguridad, por lo que decidimos idear y lanzar esta campaña, con la que esperamos entregar muchos kits de bioseguridad o de vida y un lavamanos, además daremos pedagogía sobre el uso correcto de estos elementos”.

Este es el lavamanos ubicado en Tierra Bomba. // Cortesía

“El kit que le entregamos a cada persona, contiene un jabón liquido, 6 unidades de gel antibacterial y 6 tapabocas lavables. Cuando se les acaba el gel, pueden acercarse a las zonas donde están los lavamanos y recargar, siempre y cuando lleven una botella plástica y los kits que les entregamos sigan con la etiqueta. En estos puntos tendremos personas que estén atentos a lo que ocurra”, explicó Morales, quien además señaló que próximamente en el Mercado de Bazurto y en 5 lugares de aglomeración de domiciliarios en Bocagrande, Manga, Centro, Pie de la Popa y La Castellana, colocarán estos lavamanos.

“En Bocagrande ya teníamos todo listo para colocar el lavamanos en el parque y nos dijeron algunas personas del barrio que no lo permitían y no entendemos por qué no, pues esto es algo positivo y lo único que hará es beneficiar a todas las personas, pues aquí pueden llegar y lavarse las manos los mensajeros, domiciliarios y así se evita la propagación”, aseguró.

Así puede apoyar

El recaudo de las donaciones se realiza únicamente mediante la cuenta bancaria de la Fundación Llaves de Amor, ingresando a la pagina web www.positivodevida.com, a través de transferencia bancaria o con tarjeta de crédito nacional e internacional mediante la pasarela de pago de Bancolombia WOMPI.