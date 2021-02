Lo que anunciaron a manera de advertencia el lunes en la noche, lo cumplieron ayer durante todo el día. El gremio camionero nuevamente se tomó las vías de Cartagena para protestar y exigir el no cobro de los peajes internos de la ciudad, y con ello causaron serias afectaciones a la movilidad de decenas de conductores que quedaron atrapados en interminables trancones. “Nos tomaremos todas la vías de Cartagena en rechazo a la respuesta que la Concesión Vial le dio a la Alcaldía, estaremos pendientes al debate en el Senado de la República sobre los peajes de Cartagena y nos declaramos en asamblea permanente hasta que tengamos una decisión”, dijo Damaris Díaz, una de las voceras de la manifestación. (Lea: Transcaribe registró ayer el número más alto de pasajeros en toda la pandemia). Y en efecto desde las 6 de la mañana los camiones fueron ubicados a lo largo y ancho del corredor de carga que lleva al peaje de Ceballos, impidiendo el paso en el sector. Los cartageneros que se dirigían a esa hora para el sector industrial de Mamonal tuvieron que regresar hacia la Transversal 54 y tomar otras rutas. Toda la mañana fue de caos en la zona, no solo en el corredor sino en la Transversal 54 y en la avenida Crisanto Luque, y no hubo presencia de las autoridades para contrarrestar la situación. “Protestamos porque este peaje está dentro de la ciudad y eso nos perjudica, por el dinero que hay que pagar y por los trancones que se generan en horas pico”, aseguró el conductor Felix Ochoa. (Lea: ¡Indignante! Motociclista atropella a agente del DATT). Los bloqueos también obligaron a Transcaribe a suspender el despacho de las rutas X-102 y X-105. De igual forma, el consorcio de aseo Veolia reportó que por la coyuntura se presentarían retrasos en la recolección de basuras en los distintos barrios. Sobre el mediodía, los camioneros se fueron en caravana y a paso lento hacia el sector de Mamonal, donde sembraron otro caos en la movilidad de la vía principal. Allí llegaron hasta el peaje La Heroica y nuevamente exigieron la suspensión del cobro y el levantamiento de las talanqueras. Durante toda la tarde y noche el retorno vehicular hacia el casco urbano de Cartagena se paralizó por completo, mientras las demás vías se saturaron de vehículos cuyos conductores le huían a las filas. La Alcaldía de Cartagena no se pronunció al respecto.

La Concesión Vial no cede