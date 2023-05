Camila, la joven de Pasacaballos que cumplirá su sueño de ir a la Nasa

A sus 14 años, Camila Andrea Gallego Vertel es una apasionada por la innovación. Cada día busca aprender más y tiene claro todo el potencial que tienen las mujeres para la ciencia. Es por esas cualidades que fue seleccionada como una de las 35 niñas colombianas que viajarán en agosto a conocer el Space Center de la Nasa, como parte del programa “Ella es Astronauta” de la Fundación She Is. Video: De Pasacaballos a la Nasa, el sueño de Camila Gallego Camila cursa noveno grado en la Institución Educativa Nuestra Señora del Buen Aire en Pasacaballos, y cuenta que su interés por participar en la convocatoria se dio precisamente por la oportunidad que tenía, no solo de aprender, sino de motivar a los demás. “Yo soy una chica que no me quedo con los conocimientos básicos, el colegio me da unos conocimientos amplios pero yo voy más allá. Me gusta explorar y me apasionó la convocatoria porque decía que tú podías ser un agente de cambio, y me encanta ser una persona que inspire a las demás jóvenes como yo a que alcancen sus sueños”, cuenta Camila.

Serán cinco días en los que ella y las demás jóvenes seleccionadas podrán participar en actividades de robótica, programación, construcción de cohetes, organización de misiones, creación de hábitat lunar y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio. Mientras tanto, se encuentran recibiendo capacitaciones virtuales donde desde ya están aprendiendo sobre el mundo espacial. “Nos están dando tutorías de cómo va a ser la experiencia y nos van dando conocimiento como quiénes fueron los primeros hombres y mujeres que fueron al espacio, porque no solamente fue el hombre, la mujer también pisó territorio espacial”, indica. Y es que para Camila todo este viaje también representa una oportunidad para superarse y así estar más cerca de cumplir sus metas, dentro de las cuales está convertirse en una científica. “Para mí significa mucho porque voy a adquirir conocimiento que a la vez no va a quedar en mí sino que lo voy a poder esparcir a los demás. No solo se trata de un viaje, sino de aprender para empoderarme como ser humano y decir que yo como mujer puedo cumplir mis sueños más allá de los límites que la sociedad tiene predeterminados para mí”, comenta.

El proceso

Camila decidió postularse en la convocatoria tras conocer la Fundación She Is y su programa “Ella es Astronauta”, mediante el cual en años anteriores otras jóvenes han tenido la oportunidad de ir a la Nasa. “Un día el Colectivo Traso nos llevó a un viaje pedagógico donde estábamos celebrando los logros de la mujer y a mí me llamó la atención que habían 35 niñas que estaban vestidas de azul. Comencé a investigar y me di cuenta que eran de la Fundación She Is que estaba aliada con el Space Center de la Nasa en Houston”, cuenta Camila.

Luego de eso vino la inscripción y toda una serie de fases que tuvo que superar para lograr ser seleccionada entre más de 5.200 niñas y adolescentes que se presentaron en la convocatoria. “Un día mi mamá me dijo: Cami, van a venir a hacer unos estudios a la casa, y yo estaba entretenida con las tareas cuando de repente llegan y me dicen ¡felicidades te vas a ir para la Nasa! Yo no lo creía, la emoción me ganaba, no sabía como reaccionar. Ya después vinieron más procesos y las clases, que cada vez que entraba las sentía como un empoderamiento para mí misma”, dice. Camila está segura de que fue escogida por obra de Dios y hoy se siente orgullosa de ser la representante del departamento de Bolívar en esta misión. El futuro

Cuando se le pregunta por lo que quiere ser cuando sea mayor, Camila no duda en decir que quiere dedicarse a la ciencia. “Me llama mucho la atención ser científica y agente de cambio. Yo me veo en el futuro impartiendo mi conocimiento porque esta es una etapa en la que yo soy como una flor, que vienen, me polinizan, se llevan mi conocimiento y lo esparcen. Yo me veo en el futuro como una gran científica dando muchas ruedas de prensa diciendo cómo la Fundación She Is y los patrocinadores me cambiaron la vida”. Es de esta manera que Camila pasó de ser esa niña espectadora que veía a otras lograr sus metas y pasó a ser protagonista de su propia historia, algo que también le aconseja a las demás jóvenes.

“Yo les diría que luchen por sus sueños, que los sueños no se acaban cuando se te cierra una puerta. A mí me gusta la frase que dice que cuando se te cierra la puerta se abren millones a tu alrededor y siento que eso me pasó a mí”, asegura Camila. Y es que a su corta edad, afirma que esas puertas se las cerraba ella misma por cuenta de los miedos que tenía. “Yo misma decía que como mujer no iba a ser capaz, pero ahora no tengo miedo de decir quién soy, de dónde soy y quién voy a ser”, puntualiza. Es por eso que insiste en que si se lucha y se es constante, los sueños se pueden cumplir. “Hay dos realidades: la que vives y la que sueñas. Y esa realidad que sueñas la puedes materializar en la que estás viviendo”, dice con firmeza. Camila está segura de que la experiencia que vivirá en la Nasa será inolvidable y que los conocimientos que desde ya está adquiriendo son como un lingote de oro que atesorará por el resto de su vida, no solo para beneficio suyo sino también para los demás.

Sobre “Ella es Astronauta”