“El desorden que se forma es grande. No se entiende la fila, no informan nada. Se supone que trasladaron las oficinas con el objetivo de que no se formaran estos desórdenes, pero es lo mismo. Cambiaron de oficina, pero sigue la mala atención. A veces dicen que después de mediodía no atienden ciertos requerimientos”, aseguró el denunciante.

¿Qué dice el DATT?

Desde el DATT aseguraron que debido a los operativos de control por las nuevas medidas de circulación para motocicletas, se ha incrementado el número de inmovilizaciones de esta clase de vehículos, y por ende, el número de usuarios que se acercan a las instalaciones a realizar su trámite.

“En la medida que se atienden a los usuarios se va permitiendo el ingreso a las oficinas. En promedio se atienden diario de 100 usuarios en esta sede, ayer, por ejemplo, se atendieron 144. En el día no se dejan de atender usuarios que requieren los servicios del DATT, o hacer algún trámite, así sea que ya haya terminado el horario laboral, como, por ejemplo, el último usuario se atendió ayer a las 7:30 p.m.”, explicaron.

El DATT también tiene la línea de orientación de trámites, 3164466125 donde los ciudadanos pueden llamar a consultar y resolver dudas sobre sus trámites sin necesidad de ir a las sedes de manera presencial.