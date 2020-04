Cámara de Comercio hace llamado de auxilio a Alcaldía de Cartagena

A través de un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio de Cartagena, CCC, hace un llamado urgente al Alcalde William Dau para que se adopten las garantías que permitan aplicar las disposiciones del artículo 3 del Decreto Presidencial 0593 de 2020. (Lea aquí: “En Cartagena el sector de la manufactura no se activará el 27 de abril”: Dau)

A continuación compartimos el documento y esperamos que se puedan tomar rápidamente medidas que puedan reactivar la economía en la ciudad, por supuesto con la premisa de la bioseguridad y el aislamiento social.

“Frente a los resultados de la encuesta de impacto económico del COVID-19 desplegada por la Cámara de Comercio de Cartagena, en los que se estima el grave impacto a corto plazo de la actual crisis en la supervivencia empresarial y en el empleo en la ciudad, y teniendo en cuenta que las Cámaras de Comercio deben, entre otras de sus misiones, servir de órgano en beneficio del desarrollo empresarial y el comercio ante el Gobierno y ante los comerciantes mismos, para propender por el crecimiento económico sostenible de los territorios.

Esta entidad Cameral, su Junta Directiva y su Presidente Ejecutivo, Juan Pablo Vélez Castellanos, elevan de manera respetuosa, al Alcalde Distrital de Cartagena, William Dau Chamat, una solicitud para adoptar una serie de garantías para el mejor funcionamiento de la actividad comercial en nuestra ciudad, basados en el estudio previo del decreto No. 0593 recién expedido por el señor Presidente de la República, para extender el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las 00:00 a.m. del 27 de abril de 2020 hasta las 00:00 a.m. del 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del virus COVID-19.

De acuerdo con los mencionados resultados de nuestra encuesta, de mantenerse las condiciones actuales de cuarentena obligatoria, el 81% de las empresas de Cartagena podrían sostenerse no más de dos meses con sus recursos propios.

Esto se traduce en que el riesgo de mortalidad empresarial mencionado tiene una alta incidencia en todos los sectores analizados en el estudio, mayoritariamente en el turismo, seguido por el sector de servicios, industria, comercio, construcción y otros sectores. También, se pudo estimar que más de dos mil (2.000) empresas del Centro Histórico cerrarán en el mencionado período y más de mil (1.000) en Bocagrande, Getsemaní y Manga. En la Localidad Histórica y del Caribe Norte cerrarían trece mil setecientas dos empresas (13.702), es decir el 74%; cuatro mil ciento noventa y cuatro (4.194) en la Localidad Industrial y de la Bahía; y quinientos setenta (570) en la Localidad de la Virgen y Turística.

Esta situación evidentemente significa una pérdida enorme de empleo formal, estimada en doscientos sesenta y un mil (261.000) puestos de trabajo, lo que equivale aproximadamente al 60% del empleo formal de la ciudad, según cifras del mercado laboral calculadas por el DANE para el trimestre octubre - diciembre de 2019.

Las consecuencias sociales y económicas de una contracción de la demanda y de la producción cartagenera a ese nivel, son de largo alcance, afectando no solo el sector privado sino también la situación fiscal del Distrito. Por lo que se espera poder mitigar esos efectos, dejando operar con altos estándares de bioseguridad a aquellos

sectores de la economía que no representan un riesgo de propagación alto. Con base en los argumentos y sustentos antes descritos, respetando, por supuesto, la autonomía funcional que como autoridad pública territorial le otorga la Constitución Política y leyes de la República en el marco de sus competencias, se solicita al Alcalde Mayor que:

1. Dentro de su decreto distrital, mediante el cual se adopte la orden de aislamiento obligatorio en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para el período comprendido entre el 27 de abril y el 11 de mayo de 2020, se contemple y permita el derecho de circulación de las personas en todos los casos y actividades exceptuadas contenidas en el decreto presidencial 0593 del 24 de abril de 2020, con el objeto de garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y a la supervivencia; esto es, sin excluir a algún o algunos de los sectores previamente definidos por el Presidente de la República como exceptuados, con base en sus competencias constitucionales y legales contempladas en los artículos 296 y 315 de la Constitución Política de Colombia, el numeral 1 del literal b) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016.

2. Se contemple y adopte en su decreto distrital, teniendo en cuenta el nuevo decreto del Presidente de la República No. 0593 de 2020, el no colocar límites ni restricción de horario en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para realizar la actividad de comercialización presencial de bienes de primera necesidad y mercancías de ordinario consumo de la población en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal, en establecimientos y locales comerciales abiertos al público, la cual ha venido siendo exceptuada de la medida de aislamiento antes mencionada; por supuesto, con el debido acatamiento de las medidas de sanidad, seguridad y demás protocolos definidos por las diversas autoridades gubernamentales.

3. Con base en el numeral 23 del decreto presidencial No. 0593 de 2020, el cual contempla la comercialización de productos gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio, como actividad exceptuada a la medida de aislamiento preventivo obligatorio, se solicita contemplar y permitir el mecanismo de venta de alimentos para llevar, el cual se concreta en que una persona, en este caso el comprador o un delegado, pueda dirigirse al establecimiento que comercializa productos gastronómicos y retire el producto que previamente ha negociado o adquirido por cualquier medio.

4. Para garantizar el transporte de empleados del sector de restaurantes, se les permita implementar el concepto denominado “car pool”, para la utilización de vehículos particulares con el objetivo de garantizar la salud de este personal, ya que en el servicio público de transporte no tienen garantías y los restaurantes están tomando medidas extremas de bioseguridad para la manipulación de alimentos y evitar ser un foco de propagación. Estas personas deberán portar documento que permita su plena identificación, así como carnet y/o carta laboral, certificado de

Cámara de Comercio del empleador - empresario y carta de autorización del vehículo que transporte al personal por parte del restaurante.