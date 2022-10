¿Calle o piscina? Pavimentación en San Pedro Mártir: 4 meses atrasada

Los residentes de la calle 10 B del barrio San Pedro Mártir no cabían de felicidad cuando se enteraron que por fin iban a tener pavimento. La buena nueva corría por cuenta de la Alcaldía de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, no obstante, lo que en un principio para ellos fue alegría, hoy es frustración. La obra se encuentra a medias y hace varias semanas los trabajadores no van.

Para los vecinos la angustia es grande, ya que no solo están con incertidumbre por saber cuándo se retomarán las labores, sino que además deben tolerar las afectaciones derivadas del abandono de la obra.

“Con las últimas lluvias esto se volvió una piscina, el agua se estancó por varios días y no podíamos entrar ni salir, había mucho riesgo para los niños, debíamos mantenerlos encerrados. Además ahora tenemos una mosquitera que no la aguantamos. Y aparte estamos incomunicados, no podemos entrar ni siquiera en motos”, le dijo a El Universal una de las habitantes de la calle 10 B.

Esta vía empezó a ser intervenida junto con la 10 A, hace aproximadamente cuatro meses. En ese momento el alcalde de la Localidad 3 era el abogado Aroldo Coneo, sin embargo, aún ninguna ha podido ser inaugurada ni entregada de manera oficial a las comunidades, y como se recordará, Coneo renunció al cargo a principios de septiembre. (Lea: “Estoy analizando mi renuncia”: Aroldo Coneo, alcalde de la Localidad 3)