Caja de Previsión: cerrada y con deudas de salarios a sus empleados

Y continuó: “En 2022 consultaron en promedio 17 personas/mes, en su mayoría consultas de control de enfermedades crónicas. Ese año el promedio era de 6 consultas/mes, lo que demuestra la inasistencia y poca confianza hacia la entidad. En el último trimestre no hubo consultas”.

A través de un comunicado a la opinión pública, trabajadores de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena mostraron su preocupación por la situación que están atravesando, pues hace un año no se estarían prestando los servicios médicos a los afiliados de dicha entidad por lo que la sede permanece cerrada. Lea: La queja de empleados de la Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena

Cuentan que el último gerente de la entidad, Eduardo Sayas culminó su tercer período en mayo de 2023, pero que desde esa fecha la Junta Directiva de la Caja de Previsión Social no ha podido sesionar para acordar la elección del sucesor.

“Hay algunos miembros (presidente de ASPU y representante de pensionados) que sabotean las reuniones para impedir el quórum. Pretenden imponer a un funcionario aliado de la administración lesiva, inepta y deficiente que no es garante de solución a los problemas laborales de los empleados. En razón de lo anterior, aparentemente no hay gerente, se han realizado autorizaciones de algunos servicios avalados por el anterior gerente y algunos miembros de junta, sin embargo, la salud del resto de afiliados, salarios y demás prestaciones no son de su interés”, cuentan.