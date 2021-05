Líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) aseguraron que su protesta es pacífica y que ese fue su actuar en la capital del departamento del Valle del Cauca, donde llegaron para apoyar el paro nacional. No obstante y según cifras oficiales, hubo ocho heridos en medio de enfrentamientos entre civiles armados y la minga, la mayoría de ellos, indígenas.

Durante las protestas uno de los grupos sociales más representativos ha sido la Minga Indígena, no solo por el número de militantes, sino por la templanza, las expresiones culturales y las vías de hecho adoptadas por sus miembros. Hoy, una vez más, estas comunidades se encuentran en el escrutinio público por los últimos hechos ocurridos en la ciudad de Cali.

¿Por qué se manifiestan?

La incidencia

Si bien la Minga está asentada en el Cauca, sus decisiones tienen repercusión en los diferentes cabildos que hay en el país, quienes comparten el deseo de tener estrategias para el desarrollo rural, económico y social, mejoras en la calidad de la salud, la educación y las vías de acceso.

Al analizar la situación en Cartagena encontramos que el Distrito reconoce la existencia de seis grupos: el Cabildo Indígena de Pasacaballos, el Cabildo Indígena Zhanu Zhandero de Bayunca (Khainzhazb), el Cabildo Indígena Zenú de Bayunca (Caiceba), el Cabildo Indígena Inga, el Cabildo Indígena Kankuamo y el Cabildo Indígena Zenú de Membrillal (Caizem).

Estas comunidades llegaron a la ciudad escapando de la guerra y con el objetivo de continuar con sus vidas, sin embargo y por más una década, han sufrido nuevamente desplazamiento, abandono y agresión.

Referente al paro nacional, Wilfrido Pérez, líder de la comunidad indígena Caizem, expresó que están esperando un proceso a nivel nacional con sus comunidades. “Dialogamos con líderes de otras tribus indígenas para unir fuerzas y exigir nuestros derechos, denunciar el incumpliendo del Gobierno nacional y de la administración local con nosotros. Si no se logran los acuerdos nos veremos obligados a ser parte de futuras manifestaciones en Cartagena para apoyar a nuestros hermanos indígenas”, aseguró.

Los cabildos indígenas del departamento y el Distrito urgen de los programas sociales que beneficien el desarrollo y calidad de vida de sus comunidades, ya que la mayoría no cuenta con territorios propios, haciendo que las familias no tengan vivienda digna. Además, no tienen agua potable, electricidad o gas natural.

Por ejemplo, el cabildo Caizem, habitado por 104 familias, más de 480 personas, entre ellas cerca de 30 niños, se encuentra en la finca San Isidro en Membrillal, a 2 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

Allí una de las condiciones más preocupantes es la de los niños, quienes además de no contar con una alimentación adecuada, deben caminar aproximadamente cuatro kilómetros desde el asentamiento hasta las escuelas que están en comunidades aledañas, ya que ellos no cuentan con colegios. A esto se suma la complejidad de la pandemia y el modelo de educación virtual, ya que los jóvenes carecen de internet y otras herramientas como un computador o teléfono inteligente, imposibilitando el acceso a las clases.

Los adultos por su parte, se encuentran totalmente confinados, en la mayoría de los casos sin poder trabajar y sin recibir ayudas por parte del Estado.