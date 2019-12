Cabildo Indígena Zenú de Membrillal tampoco sería trasladado este año

“Según hemos podido escuchar, el terreno es de alguien que está muy cerca del Distrito, no hay vías de acceso, no hay energía y tampoco agua potable”, dijo Hoyos.

La decisión se da por cuenta de una orden de tutela instaurada por Leovigildo Castillo, quien en calidad de capitán del Cabildo, denunció que no se le ha preguntado formalmente a la comunidad si desean ser reubicados allí y que no se han socializado debidamente las condiciones del predio.

“Es importante anotar que el cabildo indígena no se niega a ser trasladado, el cabildo indígena lo único que pide es saber a donde nos van a trasladar, no es posible que vayan a reubicar a toda una comunidad y que no sepamos dónde”, manifestó.

Distrito reacciona

Con respecto a la decisión del juzgado, el alcalde (e) Pedrito Pereira no escondió su preocupación por el retraso que una consulta previa implicaría para por fin ejecutar el traslado, el cual fue ordenado en 2017 mediante otro fallo judicial.

“He hablado con asesores y la Procuraduría. Vamos a escribirle al juzgado que tomó la decisión para pedirle aclaración del fallo, para ver si se trata de un trámite de consulta previa que implica varios pasos o se trata de consultarle a la comunidad de manera informada si están de acuerdo con el lote”, dijo el mandatario.

En ese sentido, expresó el alcalde, que ante la petición de consulta previa para proceder con la compra del terreno, lo más probable es que el traslado no se realice este año como se tenía previsto, ya que la respuesta de aclaración por parte de los juzgados, saldría en el mes de enero.